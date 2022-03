Un débat sans débat... Comment va se dérouler l'émission regroupant 8 candidats à la présidentielle sur TF1

Huit candidats à la présidentielle dont Emmanuel Macron vont participer à une émission sur TF1 ce lundi soir. Une émission à laquelle n'ont pas été conviés Jean Lassalle, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan.

J-27 avant le premier tour de la présidentielle. Ce lundi soir, c’est le premier grand rendez-vous de campagne. Huit candidats à la présidentielle dans une émission sur TF1 dans un format télé particulier.

Forcément, ça ne plaît pas du tout, du tout aux quatre restés sur le carreau, Jean Lassalle, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan.

“Ce qui est est fait à nos dépens-là, c’est la traduction d’une société d’exclusion”, a-t-il indiqué.

Les 8 candidats présents, eux, devront se plier à des règles inédites. Ils viendront d’abord à tour de rôle sur le plateau pour une minute de profession de foi, avant d'être interviewés individuellement une quinzaine de minutes sur les conséquences de la guerre en Ukraine. Puis ils reviendront dans un troisième temps pour un droit de réponse. À chaque fois, sans jamais se croiser.

Donc pas de débat, Emmanuel Macron avait posé son véto. “On évite la cacophonie monstrueuse”, confie un ministre soulagé, mais la déception est intacte chez les adversaires. Chez Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon, on en arrive à douter de l’intérêt du format. “Pas sûr que ça renversera la table”, dit un proche de la candidate PS. “Mais c’est mieux que rien”, se console un membre de la campagne de Valérie Pécresse. Dans le camp de Marine Le Pen, on veut un peu la jouer fair-play. Pour un de ses hauts stratèges de campagne, “celui qui n’accepte pas les contraintes finit hors-jeu“. Un proche d’Eric Zemmour, lui, lâche, dans un excès de zèle: “de toute façon, on aura le débat de l’entre-deux-tours”.

Marine Le Pen face à Marlène Schiappa

Les candidats vont quand même tenter de tirer leur épingle du jeu. Valérie Pécresse va “montrer qu’elle maîtrise les sujets militaires et stratégiques”, dit une de ses proches qui la trouve “galvanisée” depuis son débat avec Eric Zemmour. Pour le candidat de Reconquête, l’enjeu, c’est de montrer qu’il n’est pas “frivole”. Quant à l’écolo Yannick Jadot, il compte parler climat. “Quand on parle de la guerre en Ukraine, la question énergétique est centrale”, confie un porte-parole.



Tous les moyens seront bons pour taper quand même sur le bilan d’Emmanuel Macron. Et à ce jeu-là, c’est Marine Le Pen qui compte bien en profiter. En plus de dérouler ses mesures en faveur du pouvoir d’achat, “il y aura forcément une partie réquisitoire”, nous dit un de ses lieutenants. Quant au Président, il va jouer à fond la carte du président. “Il a l’expérience”, nous dit un député LREM. “Dans ce genre de situations, il sait sur quels boutons appuyés: le cap, la vision, les grandes mesures”, ajoute-t-il.

Et puis c’est une indiscrétion RMC, il pourra compter sur le soutien à distance de quelques macronistes, réunis ce soir dans un bar du quartier Opéra à Paris pour regarder leur champion.

INFORMATION RMC - Marine Le Pen débattra mercredi dans l’émission de Cyril Hanouna “Face à Baba”, avec une habituée du plateau Marlène Schiappa. L’entourage de la ministre nous confirme que “l’Elysée a donné son go”. Pourquoi Marlène Schiappa ?

Visiblement, la production a sollicité plusieurs ministres, mais c’était son choix numéro 1. Cela semble convenir au niveau de l’exécutif puisque c’est elle qui est en première ligne sur la question de l’accueil des réfugiés ukrainiens et c’est précisément sur ce sujet que les deux femmes politiques devraient débattre.