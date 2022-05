Violences conjugales: le LREM Jérôme Peyrat annonce le retrait de sa candidature aux législatives

Le candidat LREM aux législatives Jérôme Peyrat, condamné pour violences conjugales, annonce le retrait de sa candidature.

Il avait été soutenu publiquement ce matin par le délégué général du mouvement Renaissance (ex-LREM), Stanislas Guérini. Le candidat LREM aux élections législatives dans la quatrième circonscription de la Dordogne, Jérôme Peyrat, annonce le retrait de sa candidature.

Cet ancien conseiller à l'Élysée a été condamné en septembre 2020 pour violences conjugales à une amende de 3 000 euros avec sursis dans une affaire de violence envers son ancienne compagne.

"J'entends que ma candidature aux élections législatives pourrait porter atteinte à ma famille politique. Je la retire. J'invite chacune et chacun à regarder précisément les faits qui me sont reprochés, la décision de justice et les autres décisions prises dans cette affaire", a indiqué le désormais ex-candidat.