Pouquoi les méduses sont si nombreuses sur les plages de Méditerranée cette année

Les méduses sont présentes en nombre sur les plages méditerranéennes cette année. La faute au réchauffement de l'eau et au vent qui les pousse vers les côtes. Et attention, même échouées sur les plages, les méduses restent “urticantes et venimeuses”, affirment les pompiers.

Les méduses et leurs piqûres douloureuses envahissent nos plages. D’après le site Méduséo, qui recense la présence des méduses en mer Méditerranée, les animaux gélatineux sont nombreux en ce moment. Selon le CNRS, leur prolifération s'explique par la surpêche et le réchauffement de l'eau.

Translucides et armées de filaments urticants quasi-invisibles qui peuvent atteindre un mètre, les face-à-face sont toujours douloureux pour ceux qui se risquent dans l'eau. Sur les plages de la Côte-d’Azur, elles pullulent depuis plusieurs jours. À Antibes, le niveau rouge, qui indique une présence forte de méduses, a été atteint.

Première journée à la mer pour Émilia, une petite Anglaise de 5 ans. Elle court dans l’eau pour se baigner.

“J’ai vu une méduse. Quand je suis retournée dans l’eau, j’ai vu quelque chose sur mon bras, ça m’a piqué et ça m’a fait vraiment mal”, raconte la jeune fille.

Avec sa mère Hailey, elle va voir les sauveteurs de la plage. “Ils nous ont donné de la crème à étaler et nous ont dit d’attendre 20 minutes avant de retourner dans l’eau”, indique-t-elle.

Les méduses sont de retour sur le littoral. © BFM Grand Littoral

Portées par les courants

Depuis une semaine, il y a en moyenne 50 piqûres par jour pour cette plage d’Antibes alors Camille est particulièrement vigilante. “J’ai entendu plein de gens à côté de moi sur la plage qui se sont fait piquer, qui ont vu des méduses, qui en ont attrapé. Donc nous ce qu’on fait c’est qu’on se met juste les pieds dans l’eau, mais pas en entier”, confie-t-elle.

Les méduses qui ne seraient pas plus nombreuses cette année en Méditerranée, mais simplement portées par le vent et les courants vers la côte, explique Delphine Thibault, océanographe-biologiste, spécialiste des méduses.

“Il n’y a aucune volonté propre de la méduse de venir s’échouer sur une plage. Souvent, on les voit sur une plage, mais pas sur celle d’à côté. Les méduses vont être entraînées par les courants et vont venir s’échouer sur les côtes”, décrit-elle.

Petite astuce pour choisir ses plages et éviter les piqûres, repérer les drapeaux violets qui alertent sur la présence de méduses dans l’eau.