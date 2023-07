"60 degrés en Espagne": Sandrine Rousseau reconnaît une approximation volontaire pour alerter

La députée écologiste Sandrine Rousseau a assumé avoir alerté sur la situation climatique en Espagne, en diffusant une information partielle évoquant 60 degrés sans préciser qu'il s'agissait de la température au sol.

Elle persiste et signe. La députée écologiste Sandrine Rousseau a assumé ce lundi sur RMC et BFMTV, un tweet publié ce vendredi et toujours en ligne, assurant qu'il faisait 60 degrés en Espagne. Une affirmation démontée par plusieurs scientifiques qui ont interpellé l'écologiste rappelant que ces 60 degrés faisaient état de la température au sol.

"J'avais fait un autre tweet avec la carte mentionnant que c'était au sol et j'ai fait exprès de le supprimer pour alerter sur la situation", a assumé l'élue ce lundi. "Ce sont 60 degrés au sol sur la faune, la flore, les enfants en bas âge. Ce sont 60 degrés qui contribuent à faire des îlots de chaleur", a-t-elle ajouté.

"Ce twitt' n'a juste aucun sens. Il vaudrait mieux le supprimer Mme Rousseau. Cela fait du tort aux scientifiques travaillant sur le changement climatique", avait alerté dans la foulée l'agronome Serge Zaka.

"Je veux faire un effet 'wake up'"

Mais la députée insiste, son approximation est nécessaire pour alerter alors que la planète fait face à une vague de chaleur d'ampleur: "C'est une température qui est importante, c'est ce qui joue sur les maisons et fait qu'elles craquent. Comment fait-on pour alerter et pour créer de l'action autour du climat? Nous ne partageons pas la même analyse (que ceux qui l'ont critiquée, ndlr). Je veux faire un effet 'wake up', (se réveiller en anglais, ndlr) que les gens se réveillent sur l'ampleur et la gravité climatique" assure Sandrine Rousseau.

"On en a parlé tout le week-end, c'était une matière d'alerter sur ce qui se passe actuellement en Espagne, en Californie et en Chine", ajoute la députée. "Il faut maintenant ouvrir le débat sur comment on lutte contre le réchauffement climatique", conclut-elle.

Les températures vont grimper cette semaine en France, surtout dans le sud-est où les Alpes-Maritimes sont déjà en vigilance orange. Ailleurs, la canicule touche déjà le sud de l’Europe, l'Espagne est en alerte rouge et jusqu'à 48 degrés sont attendus en Sardaigne. Aux Etats-Unis, il a fait près de 46°C dans le Texas, et 41°C en Californie. En Chine, un record a été atteint avec 52,2 degrés dans le nord-ouest du pays.