Sandrine Rousseau veut inculper le PDG de Total pour "écocide" et lui retirer la Légion d'honneur

La députée écologiste Sandrine Rousseau veut retirer au PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné sa Légion d'honneur et le traduire en justice pour écocide. Pour l'élue, c'est "un homme dangereux".

Le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné a été promu officier de la Légion d'honneur à l'occasion de la traditionnelle promotion du 14-Juillet. Une distinction qui ne passe pas pour la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui veut déchoir le dirigeant de sa décoration, et même le traduire en justice pour "écocide".

"Patrick Pouyanné est coupable d'écocide", a lancé l'élue ce lundi sur RMC et BFMTV. "Cet homme est responsable d'écocide dans le monde, il fait des oléoducs chauffés qui traversent l'Ouganda et la Tanzanie et des puits de pétrole dont un tiers sont dans des réserves naturelles. Cet homme est dangereux", a martelé Sandrine Rousseau, en référence notamment au projet EACOP du géant pétrolier en Ouganda et en Tanzanie, un projet qualifié de "désastre" pour les populations locales selon Human Rights Watch.

Si elle était au pouvoir, Sandrine Rousseau lui retirerait la Légion d'honneur et ferait tout pour le traduire en justice. "Si j'étais présidente de la République, je n'aurais pas la possibilité de le traduire en justice mais je ferais tout pour que Patrick Pouyanné rende compte de sa responsabilité devant les tribunaux parce qu'il est dangereux", a ajouté la députée EELV.

Une taxe exceptionnelle sur "les Porsche, les yachts, les jets et les vols commerciaux"

Car il y a urgence à agir, alerte Sandrine Rousseau alors que le monde est confronté à une forte vague de chaleur depuis plusieurs semaines. "Je veux que les gens se réveillent sur la gravité et l’ampleur de ce réchauffement climatique", appelle l'écologiste.

"Il faut arrêter avec l’idée qu’on va continuer comme avant. La vie que l’on a connue ne sera pas la vie de demain. Quand est-ce qu’on va réagir pour préserver la vie de nos enfants et même la nôtre? Beaucoup de personnes ne sont pas sûrs d’avoir un avenir vivable dans le sud de l’Europe et même dans le Var", prévient la députée écologiste.

Pour réagir, elle appelle à la taxation d'activités polluantes, notamment dans les transports. "Il faut une taxe exceptionnelle sur les biens de luxe, les Porsche, les yachts, les jets et les vols commerciaux", selon Sandrine Rousseau, qui assure ne pas avoir pris l'avion depuis dix ans, déplorant que l'année 2023 soit l'année où l'on recense le plus de vols commerciaux dans le monde.