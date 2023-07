Hérault: à Cessenon-sur-Orb, des dizaines de foyers privés d'eau à cause de la sécheresse

Les habitants d'une petite commune de l'Hérault ont fait la difficile expérience de vivre sans eau potable. En effet, face à la sécheresse, la source qui alimente le village est presque à sec. Des ravitaillements ont été mis en place par camion depuis les communes voisines.

Face à la sécheresse, le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, est en visite à la Grande-Motte dans l'Hérault ce lundi. Il échangera avec les maires des communes les plus durement touchées dans le département. La plupart des départements du pays sont concernés par des restrictions d'eau, et plusieurs zones sont même en crise.

À Cessenon-sur-Orb, une source unique alimente habituellement tout le village, mais cette année à cause de la sécheresse, son débit est trop bas. Résultat, des dizaines de foyers ont été privés d’eau potable plusieurs jours avant la mise en place de ravitaillement par camion depuis les communes voisines.

Aujourd’hui, enfin, l’eau coule normalement au robinet. Un soulagement provisoire pour Christophe et sa femme Laurence.

“On est resté presque une semaine sans eau. Donc là, ce matin, j’étais vraiment content”, indique Christophe.

Depuis que le Château d’Eau est réalimenté par camion, il peut à nouveau remplir sa cuve sans passer par la fontaine du village. “C’est cette citerne que je remplie par l’intermédiaire de ce système. Ça renvoie dans la maison”, détaille-t-il.

"C'est l'angoisse"

Une solution qui reste fragile et qui les oblige à faire très attention à leur consommation. “C’est l’angoisse, je suis vraiment en stress par rapport à cette situation. Pas de piscine, pas de repas à la maison parce que cela implique pipi, douche, tout ça dehors donc on ne reçoit pas. On évite à tout prix de dépenser l’eau qu’on a déjà pas”, assure Laurence.

Une dizaine de rotations de camions par jour sont nécessaires pour combler le manque d'eau de la source qui alimente le village.

“Actuellement, le débit, à cette saison-ci, devrait être de 50 m3/h. Là, on est fin juillet et on est à 24. Je ne l’ai jamais vu aussi basse,” indique Bernard Bosc, adjoint au maire en charge de l'eau.

La mairie espère une solution rapide avec le forage en urgence d’une deuxième source d’eau potable d’ici une quinzaine de jours car ce ravitaillement par camion coûte cher. Entre 2500 euros et 3000 euros par jour selon la mairie.