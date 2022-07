De nombreux départs de feu dans les Bouches-du-Rhône et le Gard, la N113 coupée en deux

Les pompiers luttent contre les flammes dans le Gard et les Bouches-du-Rhône ou des incendies menacent Martigues et ont déjà coupé en deux la N113.

Des centaines de pompiers combattaient jeudi après-midi "une multiplicité de départs de feux" dans le Gard et les Bouches-du-Rhône, dans des conditions "extrêmes", face à un fort mistral et des sols victimes d'une sécheresse précoce.

A Arles, un feu est parti depuis des roseaux et des broussailles vers midi, avant de se propager rapidement et de sauter la Nationale 113, un axe stratégique qui assure la jonction de l'A54 entre Nîmes et Marseille, a rapporté un porte-parole des pompiers.

Sur le secteur, quatre Canadair et jusqu'à 185 pompiers se sont livrés à une sorte de "guérilla urbaine" pour "tout faire" pour éviter que le feu n'atteigne les habitations ou les commerces proches. Au moins huit maisons ont été endommagées mais plusieurs centaines ont pu être préservées, selon les pompiers, qui se voulaient rassurants vers 17H00, estimant que la situation évoluait favorablement. La N113 a été coupée dans les deux sens.

"Poussé par un vent très violent (...), le feu de broussailles a traversé le cours d'eau au milieu de la zone commerciale et atteint l'autre rive, où se trouvent les concessionnaires", a décrit à l'AFP Audrey Soto, responsable du club de sport "Keep cool" de la zone commerciale de Fourchon, tout proche du Géant Casino derrière lequel l'incendie est parti.

Les rafales ont atteint jusqu'à 85 km/h jeudi dans les Bouches-du-Rhône, où la préfecture avait interdit l'accès aux 25 massifs du département, depuis le Parc national des calanques jusqu'aux Alpilles toutes proches d'Arles.

Le mistral accentue les incendies

De l'autre côté du Rhône, côté Gard, quelque 120 pompiers étaient mobilisés sur la commune de Générac pour un feu qui en fin d'après-midi avait déjà brûlé 150 hectares de végétation basse et de pins, a détaillé un porte-parole des pompiers de ce département. Lors de cette intervention, un pompier a été légèrement blessé et évacué vers un hôpital.

"La situation évolue favorablement sur un des flancs de l'incendie, mais un autre flanc est toujours actif" et "le vent nous met en grande difficulté, les conditions météorologiques sont extrêmes avec ce mistral", a expliqué à l'AFP le commandant Tanguy Salgues.

C'est sur le territoire de cette même commune de Générac que le pilote d'un Tracker 22 avait perdu la vie en août 2019 en luttant contre un violent incendie qui avait brûlé 800 hectares de végétation, dans un contexte de canicule historique dans le sud de la France.

"Ils ont évacué la maison de retraite, et nous aussi"

En fin d'après-midi, les pompiers des Bouches-du-Rhône affrontaient par ailleurs deux autres départs de feu, l'un à Martigues, dans le quartier de l'Escaillon, où les pompiers recommandaient de fermer les volets et de se confiner ; l'autre au Puy-Sainte-Réparade, au-dessus d'Aix-en-Provence. Au total plus de 160 pompiers étaient mobilisés sur ces deux autres fronts.

A Martigues, "ils ont évacué la maison de retraite, et nous aussi", a raconté à l'AFP Stéphane Penin, gérant d'un hôtel-restaurant. Mais "ça brûle assez régulièrement" dans ce quartier, a-t-il ajouté.

Le sud de la France doit faire face à une sécheresse extrême et précoce avec de nombreuses zones en alerte renforcée voire en crise, comme dans les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes, mesures assorties de nombreuses restrictions.

Dès mercredi, les pompiers avaient demandé des comportements responsables face à un risque feux de forêt "au plus haut" pour jeudi. Ils avaient alors averti que le vent ne devrait pas faiblir vendredi.