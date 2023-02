Elevage de poules: les mouches ont disparu, le village de Neuvy-en-Sullias est libéré

Autant de mouches que d'habitants. C'est le calvaire que vivaient les habitants du village de Neuvy-en-Sullias (Loiret), à cause de la fiente venue d'un élevage de poules pondeuses. Mais c'est désormais du passé, grâce à l'intervention de RMC et à la grippe aviaire.

Les habitants de Neuvy-en-Sullias (Loiret) n’en pouvaient plus. Les 1.300 habitants de ce village à 30 km d’Orléans avaient pour animaux de compagnie, non désirés, des milliers de mouches. Ce village était complètement envahi d’insectes. L’équipe de RMC s’engage pour vous avait découvert que les mouches venaient tout droit d’une exploitation de poules pondeuses située à un kilomètre du village.

Ce sont les fientes de ces 220.000 volailles qui entraînaient la prolifération des larves qui deviennent des mouches. “On en voit apparaître 2-3, puis 10, puis 100… On ne sait jamais jusqu’où ça va aller" explique Laurence, qui vit dans ce village depuis dix ans. C’est elle qui avait contacté RMC et elle nous avait raconté son quotidien compliqué avec ces insectes.

"Vous êtes dans une espèce de nuage de mouches qui bourdonnent, qui se posent sur vous, partout. Vous ne pouvez pas avoir deux secondes de tranquillité!”

La prolifération est telle que la préfecture du Loiret avait mis en demeure l'élevage, qui avait jusqu’au mois de mars pour régler le problème. Depuis, les mouches ont disparu et les habitants de Neuvy-en-Sullias ont pu reprendre le cours normal de leur vie. La première raison vient… de la grippe aviaire. Avec l’épidémie, les cages ont dû être complètement vidées. Plus de poules, plus de mouches: le malheur des uns aura donc fait le bonheur des autres.

Un nouveau protocole

Ensuite, l’exploitant a mis en place un nouveau protocole de traitement des fientes. Depuis la reprise de l'activité en janvier, elles sont évacuées une à deux fois par semaine vers Rennes, pour être traitées et transformées en engrais.

Didier, le président de l’association des habitants du village, reçoit carrément les bordereaux de transport des fientes, en guise de signe de bonne foi de la part de l’élevage.

"Sur tout le mois de janvier, et début février, des camions viennent toutes les semaines. Ils envoient pratiquement une trentaine de tonnes à chaque fois. Le protocole semble suivi d’effets. Le quotidien est totalement normal. On n’a plus de mouches, même les gens près du domaine ne voient plus de mouches", nous-a-t-il expliqué.

Mais les habitants se refusent à ranger trop vite leurs tapettes à mouches. Ils craignent un retour des nuages de nuisibles au printemps, avec la remontée des températures. La préfecture, la mairie et l’exploitant ont prévu de se réunir début avril pour faire le point et prévenir un éventuel retour des mouches.

