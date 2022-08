Incendie dans les Alpilles: le feu est fixé, près de 120 hectares brulés

L'incendie dans le massif des Alpilles (Bouches-du-Rhône) ne progresse plus et est fixé, indiquent les pompiers ce mardi. Il avait débuté la veille, sur un relief escarpé. Au total, 117 hectares de végétation ont été touchés par ce feu. Le massif restera fermé toute la journée.

Le feu était parti la veille de la pointe du massif, au niveau de la commune d'Aureille, pour une raison inconnue.

Au plus fort du sinistre lundi, 600 pompiers avaient été déployés pour attaquer rapidement l'incendie. Ce mardi, le massif reste fermé face aux risques qui demeurent et 250 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés pour "la sécurisation des lisières et le traitement de points chauds".

Plusieurs milliers d'hectares brûlés dans le sud-est

Au total, le feu a parcouru 117 hectares de végétation et n'a menacé aucune habitation. Plusieurs incendies ont touché le sud-est de la France cet été, dont deux très importants. 1.600 hectares ont brûlé au sud d'Avignon mi-juillet et 1.800 hectares sont aussi partis en fumée sur le camp d'entraînement de l'armée française à Canjuers (Var).