Canicule: 16 départements en vigilance orange

Cinq nouveaux départements et l'Andorre ont été placés en vigilance orange ce vendredi alors que la France est traversée par une vague de chaleur.

Météo France a placé ce vendredi 16 départements en vigilance orange canicule, alors que le pays est traversé par une vague de chaleur.

Les départements désormais concernés par l'alerte sont les Landes (40), les Pyrénées-Atlantiques (64), le Gers (32), les Hautes-Pyrénées (65) le Lot (46) et l'Andorre sont désormais en vigilance orange.

Les Pyrénées-Orientales (66), le Gard (30), Vaucluse (84) et les Alpes de Hautes-Provence (04) Le Lot-et-Garonne (47), le Tarn (81), le Tarn-et-Garonne (82), la Gironde (33), la Haute-Garonne (31), l'Ardèche (07) et la Drôme (26), sont eux en alerte depuis mardi et mercredi.

Météo France évoque un épisode de fortes chaleurs " caractérisé notamment par sa durée et son intensité", invite à éviter de sortir entre 11h et 21h et à limiter les activité physiques et sportives.