“J’ai mal à la tête le soir": dans le Var, les habitants accablés par la chaleur

Un pic de chaleur est en cours dans le sud-est de la France avec des températures qui pourraient atteindre les 40°C ce mardi. Une canicule difficilement supportable pour les habitants du Luc, dans le Var.

La vague de chaleur se poursuit dans le sud-est du pays. Un épisode caniculaire qui n’est pas exceptionnel selon Météo France, "mais qui nécessite une vigilance particulière".

Ce mardi, en plus des Alpes-Maritimes, six nouveaux départements passent en vigilance orange canicule: Alpes-de-Haute-Provence, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Pyrénées-Orientales, Vaucluse, mais aussi le Var.

Il pourrait faire jusqu’à 40°C dans la commune du Luc, qui connaît de fortes chaleurs depuis plusieurs jours. Lundi, le thermomètre affichait déjà 37,5 degrés. Avec un goudron brûlant dans des rues désertes, les rares personnes dehors se réfugient à l’ombre des terrasses, comme celle où travaille Sophie, serveuse, qui a tout simplement décidé d’arrêter de travailler.

“Je n’arrive plus à être debout, la preuve, vous me trouvez assise. Là, je ne sers plus. Je pense que je vais arrêter jusqu’à ce soir. Je ne peux plus”, indique-t-elle.

Des températures encore élevées pendant plusieurs jours

Et après plusieurs jours de fortes températures, Sophie commence à sentir les effets de la chaleur sur son corps. “J’ai mal à la tête le soir. Je suis vite essoufflée. Si je fais le moindre effort, je transpire. Et puis j’ai les jambes lourdes et les pieds gonflés. On attend, mais ça ne passe jamais. C’est catastrophique, étouffant”, ajoute-t-elle.

D’autres, comme Jérôme et sa chemise trempée de sueur, préfèrent prendre le problème avec philosophie. “Je pense que c’est un bon exercice de quiétude intérieure parce qu’il fait vraiment très chaud, mais il faut relativiser. Il faut suer en souriant”, s’amuse-t-il.

Frédéric non plus ne se décourage pas pour autant. Il profite même du premier courant d’air de la journée pour se lancer dans une partie de pétanque.

“On n’est pas encore à l’agonie. Toutes les années, il fait très chaud, mais on s’adapte, on n’a pas le choix”, appuie-t-il.

Dans le sud-est, les températures devraient rester très élevées au moins jusqu’à mercredi, selon Météo France.