Les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Atlantiques touchés par des inondations

La pluie est tombée abondamment à la fois dans le Sud-Est et le Sud-Ouest mardi. Trois familles ont dû être relogées à Sénas, dans les Bouches-du-Rhône où l'équivalent de trois mois de pluie est tombé en seulement trois heures.

L’équivalent de trois mois de pluie est tombé en trois heures mardi sur la commune de Trets près d'Aix-en-Provence. Des trombes d'eau conséquence de violents orages qui se sont abattus sur les Bouches-du-Rhône.

Le département avait été placé en vigilance orange aux orages avant que celle-ci ne soit levée en milieu de soirée. À Sénas, trois personnes ont dû être relogées L'eau s'était infiltrée dans leur maison en quelques minutes seulement.

“J’ai mis des serviettes derrière la porte, mais ce n’était pas suffisant. Ça faisait des courants comme une rivière. En 15 minutes s’est monté et je me suis retrouvé avec de l’eau jusqu’au mollet”, indique une habitante.

“On a sauvé ce qu’on a pu. Mais il n’y avait pas grand-chose à faire”, appuie une autre. “C’est simple, tous les meubles en bois, c’est fichu. Pareil pour le frigo, la machine à laver et le lave-vaisselle. Tout a pris. On est face à une situation où on reste scotché”, assure une dernière.

Une élue blessée dans les Pyrénées-Atlantiques

Outre les Bouches-du-Rhône, le Sud-ouest a aussi été touché par les intempéries. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Lourdios-Ichère, l'école et la mairie ont été inondées par une crue soudaine. La maire de la commune a été blessé. Neuf élèves et leur instituteur ont quant à eux été pris au piège de la montée des eaux avant d'être secouru par les pompiers.

À la mi-journée mardi, les secours avaient mené plus de 300 interventions à Pau et à Orthez, avec 60 sapeurs-pompiers mobilisés. Quelque 650 clients ont été privés d'électricité. Plusieurs bâtiments ont été inondés, dont des magasins et des hôtels, ou encore l'Ecole supérieure de commerce de Pau et la gare d'Orthez. L'inondation du souterrain de cette gare a entraîné des perturbations sur les lignes ferroviaires Pau-Dax et Pau-Bayonne. Une dizaine de TER ont été remplacés par des autocars et quatre TGV, circulant à vitesse réduite sur l'unique voie praticable, ont enregistré des retards allant jusqu'à 1h30, a indiqué la SNCF.