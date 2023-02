Sécheresse: faut-il interdire aux automobilistes de laver leur voiture?

Alors que la sécheresse touche la France, plusieurs départements sont déjà sous le coup de restrictions d'eau. Comme l'Ain, où une partie du territoire est concernée par ces restrictions. Mais là où il n'y en a pas, les automobilistes ne se privent pas d'aller nettoyer leurs véhicules dans des stations-services.

Alors que la sécheresse touche déjà une grande partie du territoire, le ministre de la Transition écologique appelle les préfets à prendre des arrêtés de restriction d'eau "dès maintenant". Christophe Béchu, qui a reçu lundi soir les préfets coordinateurs de bassins. Il les a invités à "ne pas avoir la main qui tremble pour prendre des arrêtés", en se disant "alarmé" par le déficit d'eau dans les sols.

Entre le 21 janvier et le 21 février, la France n'a pas connu de véritable pluie. La plus longue période "depuis le début des mesures en 1959" selon Météo-France. Conséquence, quatre départements connaissent déjà des restrictions: le Var, les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales et l'Ain.

Dans l'Ain justement, seule une partie du territoire est concernée pour le moment par les restrictions. Dans le reste du département, certains habitants continuent de laver leur voiture malgré les appels à la sobriété.

Dans cette station de lavage, les automobilistes se disent sensibilisés au manque d’eau.

“On fait attention tous les jours. On prend des douches, on ne prend pas de bains. C’est un sujet qui m’est cher”, affirment-ils.

De nouvelles mesures de restrictions à venir ?

Pourtant, tous lavent leur voiture dans un centre. Et tous, ont une bonne raison. “Il a plu une sorte de sable du Sahara, je n’y voyais plus rien”, “C’est une voiture pour un client alors avant de la livrer, je suis obligé de la laver”, “C’est exceptionnel, en général, j’y vais une à deux fois par an”, “S’il avait plu, je peux vous dire que j’aurais attendu la pluie pour qu’elle se lave presque automatiquement”, indiquent tous ces automobilistes.

Certains, comme Alain, pensaient faire un geste en venant dans cette station.

“Je pensais que cette eau était récupérée, régénérée et traitée. Maintenant, si elle part effectivement aux égouts, c’est un peu plus problématique”, assure-t-il.

Invité sur RMC ce mardi matin, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a appelé à la responsabilité individuelle. "On n'a pas forcément besoin d'un arrêté préfectoral pour se demander comment on peut restreindre sa propre consommation. On n'est pas obligé d'aller laver sa voiture quand on a une sécheresse comme celle qu'on est en train de connaître", a-t-il indiqué.

Mais pour certains, laver son véhicule faire maintenant ou plus tard ne change pas grand-chose. Seul risque, qu’une interdiction entre en vigueur dans les prochains jours. “Attendre pour faire quoi ? S’il y a un problème maintenant, il sera toujours là dans un mois. Et puis les restrictions, c’est bon quoi”, assure cet autre automobiliste

Face aux déficits en eau, les préfectures pourraient en effet prendre des mesures. En attendant, les autorités appellent les Français à la modération.