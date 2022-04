Tempête Diego: alerte orange étendue à 5 départements

La tempête Diego va commencer à balayer le pays ce vendredi en arrivant par l'océan Atlantique. Cinq départements sont en vigilance orange pour vent violent. Et la Savoie pour avalanches.

La tempête Diego va causer de violentes rafales de vent entre ce vendredi après-midi et la soirée, de l’archipel charentais au Massif Central. Le temps sera très agité, avec une vigilance orange pour vents violents sur les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Une vigilance orange a également été établie pour le risque fort d'avalanche en montagne sur la Savoie, selon les prévisions de Météo-France.

Des vents jusqu'à 120 km/h

Au passage de la tempête Diego sur le pays, le vent deviendra fort puis localement violent l'après-midi sur une partie du Poitou-Charentes, sur le nord de l'Aquitaine, le Berry, le nord du Limousin et le Massif Central jusqu'aux Cévennes, avec des rafales de 80 à 100 km/h dans les terres, localement 110, voire 120 sur la côte charentaise, sur le relief et certaines vallées d'Auvergne. Des Pays-de-la-Loire au sud de Paris, sur le Grand-Est et le Sud-Ouest l'après-midi, le vent soufflera entre 70 et localement 90 km/h.

Côté précipitations, une nouvelle vague de pluies envahira rapidement une large moitié nord de l'Hexagone en matinée. Les précipitations seront passagèrement soutenues et parfois mêlées de coups de tonnerre de la Bretagne et de la Normandie à l'Ile-de-France et au Grand Est.

Des vents forts sont attendus du fait de la tempête Diego qui s'abattra sur une bonne partie du pays ce vendredi © Météo-France