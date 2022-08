"On ne sait pas comment il a pu se retrouver là": un potentiel Béluga aperçu dans la Seine

“C’est plutôt un animal qu’on retrouve dans les régions arctiques, on ne sait pas comment il a pu se retrouver là. Ses jours sont comptés dans la Seine puisqu’il ne peut survivre qu’un laps de temps très court en eau douce. Il faut savoir aussi qu’en plus d’être polluée, la Seine est extrêmement bruyante et les cétacés sont particulièrement sensibles au bruit. C’est aussi un animal qui vit en groupe donc un béluga isolé ce n’est pas vraiment bon signe. Pour l'instant, l'urgence, c’est de le retrouver, d’établir son état de santé et de le ramener vers le large en espérant qu’il soit en forme suffisante pour repartir”, explique-t-elle.