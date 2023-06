"C'est impressionnant": dans le Morbihan, des centaines de méduses s'échouent sur les plages

Avec une eau relativement chaude pour la saison et le vent, des centaines de méduses ont envahi le littoral du Morbihan. Beaucoup s'échouent aussi sur les plages, comme à Ploërmel.

Les méduses envahissent le littoral, dans l'Ouest. Du Finistère à la Vendée, des centaines de méduses s'échouent sur les plages depuis une semaine.

La présence de méduses à cette période de l’année n’a rien d’anormale, mais elles sont habituellement plus discrètes. L'ampleur du phénomène est liée à la température de l'eau et aux vents dominants qui les font dériver vers les côtes.

Elles ont commencé à apparaître il y a une semaine et sont bien reconnaissables, formant des grosses masses transparentes échouées sur le sable mouillé.

“Les petites sont marron et les grosses sont blanches”, décrit Antoine. Harpon et combinaison sur le dos, il revient de la pêche au bar. Mais sous l’eau, il a surtout croisé “plein de méduses".

"J’en ai vu des grosses, une vingtaine en deux heures de temps, et des petites partout. On ne fait pas cinq mètres sans en voir une. C’est impressionnant, c’est sûr. On essaie toujours de les éviter, mais il faut regarder partout”, indique-t-il.