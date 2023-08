Var: des bénévoles aux côtés des pompiers pour surveiller les massifs et prévenir les incendies

Dans le Var, quatre massifs sont en alerte rouge incendies ce lundi. Des massifs qui sont surveillés par les bénévoles du comité communal feux de forêt. Leur boulot, surveiller les forêts, prévenir les pompiers et agir sur les tous petits feux.

L'incendie déclaré à Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, a été fixé en fin de journée dimanche par les sapeurs-pompiers après avoir parcouru 22 hectares. Au total, 360 sapeurs-pompiers ainsi que 75 engins, deux hélicoptères bombardiers d'eau, quatre Canadair et un Dash ont été déployés. Le feu s'est rapidement propagé à cause de rafales de vent de l'ordre de 80 km/h dans la zone concernée.

Mais les secours redoublent de vigilance dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Les deux départements ont été placés en risque très élevé d'incendie par Météo-France dimanche et risque élevé ce lundi. Dix-huit massifs sont fermés dans les Bouches-du-Rhône alors que six autres sont en vigilance jaune.

Dans le Var aussi, quatre massifs sont en alerte rouge incendies ce lundi. Des massifs où l’accès est interdit toute la journée. Dans l’un d’eux, à Solliès-Toucas, au nord de Toulon, tout l’été des bénévoles du comité communal feux de forêt, le CCFF, surveillent ces forêts pour éviter tout départ de feu.

Dans leurs tenues de sécurité oranges, perchés dans les hauteurs du massif, les bénévoles scrutent la forêt. “Notre mission première est, la surveillance”, explique Alain, président du comité communal feux de forêt de Solliès-Toucas.

“Nous avons à notre disposition un camion porteur d’eau qui sert uniquement aux feux naissants”, détaille-t-il.

4.500 bénévoles mobilisés dans le Var

En effet, le rôle de ces bénévoles est également d’intervenir sur les tous petits feux, avant d’appeler les pompiers. Des relais connaissent très bien le terrain et guident les pompiers en cas d’incendies ou rassurent des vacanciers inquiets. Et la grande force de ces bénévoles, c’est son groupe à VTT qui sillonne la montagne. Georges est chef du groupe VVTistes.

“On se met sur des points hauts. On commence en général par celui-ci. C’est très important parce que pour aller là-haut, les chemins sont tellement escarpés qu’il n'y a que nous qui pouvons y monter”, explique-t-il.

Parmi les bénévoles VTTistes, il y a aussi le maire de la commune, Jérémie Fabre. “La commune de Solliès-Toucas a 80% de son territoire qui est forestier. La problématique, ce sont les feux de forêt. Sans ces anges de la forêt, nous aurions beaucoup plus de problèmes”, assure-t-il.

Sur le seul département du Var, 4.500 bénévoles veillent tout l’été sur la forêt.