Atteinte d'une grave maladie, Amandine va pouvoir avoir un monte-escalier grâce à RMC

Amandine est atteinte de neuropathie. Une maladie qui l'empêche de se déplacer dans une maison avec des escaliers. Grâce à RMC, elle va pouvoir avoir un monte-escalier pour accéder à sa chambre.

Son appel à l’aide nous avait particulièrement ému. C’est Arnaud Demanche qui avait alerté l'équipe de RMC s'engage pour vous et avait raconté son histoire. Avec sa neuropathie et son ostéoporose, Amandine, 20 ans, ne peut quasiment plus marcher et elle doit se déplacer en béquille ou en fauteuil.

"Rien que le fait d'ouvrir une bouteille d'eau, c'est un mouvement dur pour moi et je dois demander à quelqu'un de le faire", racontait-elle à RMC.

Pour monter les marches jusqu’à sa chambre, la jeune fille a besoin de l’aide de ses parents. "Chaque fois qu'elle monte on est derrière pour pas qu'elle ne bascule. Quand elle rentre, elle monte dans sa chambre et elle ne bouge plus", raconte Roland, son père. "Elle aimerait encore descendre mais elle sait bien qu'elle est obligée de m'appeler, elle ne veut pas m'appeler alors qu'avec un monte-escalier, elle peut monter avec sa béquille".

Un monte-escalier... gratuit

Un monte-escalier devient dès lors indispensable, mais la machine coûte entre 7.000 et 10.000 euros, une somme impossible à financer pour sa famille. Des aides existent bien, mais elles ne couvriraient que 50% des frais et les demandes prennent du temps, au moins quatre mois. Alors, l'équipe de RMC a remué ciel et terre pour lui en trouver un. Après avoir contacté une dizaine d'entreprises, Handicare a accepté de lui venir en aide et de lui fournir gratuitement un monte-escalier. Un soulagement pour la jeune fille.

"Ça va être un renouveau et ça va me soulager. Je vais pouvoir monter et descendre comme je veux. Là je restais dans ma chambre tout le temps et je ne voulais pas déranger mes parents pour descendre sauf pour manger le soir et le midi."

>>> Retrouvez toutes les enquêtes de RMC s'engage pour vous en podcasts

Une installation début 2023

Un beau cadeau de Noël pour Amandine qui se concrétise déjà. Deux employés sont venus chez la famille, il y a une semaine, pour prendre les mesures de l'escalier, et ainsi construire une machine parfaitement adaptée aux besoins d’Amandine.

"Ils ont fait le prototype du monte-escalier sur l'ordinateur. Ils m'ont montré en temps réel avec une animation 3D. C'est impressionnant. On ne pouvait pas rêver mieux."

Le monte-escaliers d'Amandine est une priorité pour le fabricant, et l'installation est prévue pour février. La famille est très touchée car suite à notre intervention, un conseiller du Ministère chargé des personnes handicapées les a appelés. Il leur a indiqué les différentes aides auxquelles ils ont le droit, pour faciliter un peu leur quotidien.

RMC s'engage pour vous

Pour contacter notre cellule : rmcpourvous@rmc.fr