Aurore Bergé : "Pour moins consommer, j'ai changé de véhicule, il faut que tous les Français puissent le faire"

Invité politique de la matinale Week-End RMC ce matin, la députée LaREM des Yvelines annonce changer ses habitudes depuis l'augmentation du carburant et ainsi, éconnomiser du pétrole.

Faut-il réduire notre consommation de pétrole ? C'est l'appel lancé hier par l'Agence internationale de l'énergie pour éviter un choc pétrolier causé par l'invasion russe en Ukraine. Parmis ces mesures : Réduire de 10 km/h la vitesse sur la route, télétravail trois jours par semaine, baisser le prix des transports en commun ou encore favoriser le covoiturage, le vélo ou la marche.

Invité politique de la matinale Week-end RMC ce samedi, Aurore Bergé annonce déjà avoir fait des efforts, comme la majorité des Français :

"Tous les Français font ce qu'ils peuvent pour changer leurs habitudes, même si on est pas tous dans la même situation. Pour ma part, j'ai changé mon véhicule pour en avoir un qui consomme moins", souligne t-elle.

Pour La députée LaREM des Yvelines et soutien d'Emmanuel Macron, il faut donner aux Français les moyens de pouvoir changer de véhicule. Elle donne alors plusieurs solutions:

"On avait déjà commencé à chercher des alternatives avec la prime à la conversion, mais on reconnaît que ce n'était pas suffisant. C'est pour cela qu'on avait proposé le leasing qui permettrai à l'Etat d'aider le financement du changement de véhicule, si on veut vraiment changer nos habitudes il faut qu'on donne aux Français le moyen de le faire"