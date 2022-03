Flambée des prix du carburant: plusieurs opérations escargot en Bretagne

Des opérations escargot ont eu lieu vendredi matin en Bretagne. Les professionnels des travaux publics et agricoles protestent face à l'envolée des prix du gazole.

Des opérations escargot étaient en cours vendredi matin en Bretagne pour protester contre la hausse des prix des carburants. Les professionnels des travaux publics et agricoles veulent dénoncer l'absence de réponse satisfaisante du gouvernement.

Dans les Côtes-d'Armor, ces opérations se déroulaient sur la route nationale 12 aux alentours de Saint-Brieuc et provoquaient de forts ralentissements. A Vern-sur-Seich, près de Rennes, où un dépôt pétrolier avait été bloqué jeudi, une trentaine de représentants d'entreprises de travaux agricoles se sont réunis aux abords de la quatre voies reliant Rennes à Angers. Une quinzaine de tracteurs ont commencé à bloquer un tronçon de la route.

Nombreux barrages filtrants

"Notre action aujourd'hui, c'est pour le prix du GNR (gazole non-routier, ndlr) qui a augmenté dans des proportions inacceptables. L'année dernière, on le payait autour de 0,70 euro par litre, et là on est à 1,40, 1,50", a déclaré Joseph Cornu, entrepreneur de travaux agricoles en Ille-et-Vilaine. Ils estiment que l'annonce du gouvernement d'un remboursement "de 15 centimes sur une augmentation de 80 centimes à un euro le litre" est insuffisante.

Dans le Morbihan, trois convois filtrants venant d'Auray, Surzur et Ploërmel, ont été recensés par la préfecture du Morbihan. Dans le Finistère, une trentaine d'engins agricoles, dont de nombreux tracteurs avec remorque, menaient un barrage filtrant à la périphérie de Brest, dont le dépôt pétrolier a été débloqué jeudi midi par les forces de l'ordre.