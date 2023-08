Baisse de la natalité, tabou brisé... de plus en plus de jeunes ne veulent pas d'enfants

La natalité ne cesse de chuter depuis la pandémie de Covid-19, en France. Parmi les raisons, de plus en plus de jeunes ne veulent pas avoir d'enfants, entre crise climatique, inflation ou volonté de liberté.

Réchauffement climatique, éco-anxiété, inflation ou tout simplement vouloir rester libre, sans obligation parentale… les raisons pour ne pas vouloir d’enfants sont nombreuses et la parole se libère. Longtemps tabou, le désir de ne pas avoir d'enfant devient de plus en plus médiatique.

Arrivé des Etats-Unis, Le mouvement "childfree" (être libéré des enfants) se développe en France depuis plusieurs années. Au mois de juin 2023, la natalité française a reculé de près de 7% sur un an selon l’Insee. Ce qui représente 24.000 naissances en moins sur l’année.

Une volonté présente chez les jeunes

Cette volonté de ne plus avoir d’enfants est surtout très présente chez les jeunes. Selon une enquête britannique près d’un jeune sur quatre dans le monde hésiterait à faire des enfants à cause du réchauffement climatique. En France, d’après un sondage YouGov, 24% des plus de 18 ans remettent en question leur désir d’enfant à cause du climat.

Des chiffres montrent une vraie évolution des mentalités sur la volonté d’avoir des enfants : en 2006, seule 2% des Françaises disaient ne vouloir aucun enfant contre 13% l’année dernière selon l’Ifop. Pire, de plus en plus de Français regrettent d’avoir eu des enfants : 13% de l’ensemble des parents français disent regretter leur choix. Un regret qui concerne un tiers des parents qui ont eu un enfant entre 18 et 24 ans.

Des mesures du gouvernement

Si la crise sanitaire avait conduit à une importante chute de la natalité en 2021, les démographes pensaient que ces chiffres allaient remonter. Les faits leur ont donné tort. Si le taux de natalité reste le même jusqu’à la fin de l’année, le taux de fécondité serait d’1,67 enfant par femme, son plus bas niveau depuis le milieu des années 1990.

Pourtant le gouvernement avait proposé plusieurs mesures pour encourager la natalité. En 2017, Emmanuel Macron s’était engagé à augmenter le nombre de place en crèche pour favoriser le travail des femmes, facteur non négligeable pour encourager la natalité. Mais seulement la moitié des places en crèche ont été créées depuis (15.000 au lieu de 30.000 annoncées).

Plus récemment, la Première ministre Elisabeth Borne à promis 200.000 nouvelles places en crèche d’ici 2030. Il y a une semaine, Aurore Bergé, nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, avait proposé de mieux rémunérer le congé parental pour inciter les Français à procréer. Seul le temps dira si ces mesures seront suivies d’effet.