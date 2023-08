"Beaucoup de personnes en même temps": inquiétude en Moselle face à un rassemblement évangélique

Un rassemblement évangélique a lieu depuis lundi à Grostenquin-Bistroff, en Moselle. Plus de 15.000 personnes sont attendues, ce qui inquiète les habitants de cette commune de seulement 650 âmes habituellement.

Plus de 15.000 personnes et environ 4000 caravanes se sont installés à Grostenquin-Bistroff, en Moselle, une commune de 650 habitants. Un rassemblement évangélique qui réunit des gens du voyage est installé depuis lundi sur l’ancienne base aérienne de la commune.

400 gendarmes et une quinzaine de pompiers sont engagés chaque jour pour assurer la sécurité de l’événement dont l’ampleur suscite quelques appréhensions.

Marie raconte l’anormal embouteillage, dimanche et le silence rompu. “On est un peu chamboulés. On n’a pas l’habitude d’avoir du monde”, indique-t-elle. Sylvie, elle, n’avait, jamais vu autant de gendarmes ni de caravanes non plus.

“Je vais éviter de prendre ma voiture. J’ai tout préparé avant, on a fait quelques courses pour ne pas attendre trop longtemps aux caisses et dans la circulation”, explique-t-elle.

Aux commerces d’adapter leurs stocks. Difficile en revanche pour la maison de santé d’absorber l’afflux. Le maire de Grostenquin exprime des inquiétudes pour l’après. Il a peur que cette ville éphémère ne laisse des traces.

“C’est beaucoup de personnes en même temps. On est en pleine zone Natura2000, où il a beaucoup d’oiseaux, d’espèces animales qui y vivent. Donc on aimerait bien que ce lieu nous soit rendu dans le même état qu’ils l’ont trouvé”, appuie-t-il.

Des points de situation tous les soirs

Des camping-cars blancs recouvrent déjà le campement, les auvents s’ouvrent et la vie s’organise autour d’un grand chapiteau bleu et jaune. Le pasteur Joseph Charpentier, qui organise le rassemblement, se veut rassurant.

“Nous ne voulons pas donner une mauvaise image de notre rassemblement. Nous faisons tout pour que ça se passe le mieux possible avec les élus et leurs administrés”, appuie-t-il.

La préfecture a installé une base sur place pour assurer la sécurité de l’événement. Des points de situation réunissant les organisateurs et les élus locaux ont lieu chaque soir.