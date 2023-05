Cannes: à Mandelieu-la-Napoule, le projet d'île-navire "Canua Island" fait polémique

Le projet "Canua Island" à Mandelieu-la-Napoule sur la Côte-d'Azur doit permettre de créer un bateau-îlot de 1.700 m2 avec plage, piscine, bar et restaurant. Un projet dénoncé par certains comme une catastrophe écologique.

Un navire géant, avec plage, piscine, bar et restaurant qui pourra accueillir jusqu'à 350 personnes. Ce projet nommé "Canua Island" doit bientôt voir le jour au large de la commune de Mandelieu-la-Napoule sur la Côte d'Azur. C'est l'idée de Marc Audineau, ancien skipper et athlète olympique, et du Fidjien Tony Philp, ex-champion du monde de planche à voile.

“Canua Island" a été imaginé "dans le respect de la mer et de la nature", assurent ses promoteurs. Ils visent une clientèle aisée. Gérard, commerçant sur le port de La Napoule, est déjà séduit. “On est très content d’avoir une opportunité comme ça. C’est un bateau qui va accueillir beaucoup de touristes”, explique-t-il.

Mais c'est justement ce qui inquiète ce pêcheur, contre le projet.

“Ça va attirer beaucoup de monde. Esthétiquement, c’est quelque chose qui va être affreux. Ça va générer de la pollution , des saletés…”, dénonce-t-il.

Le ministre de la Transition écologique opposé au projet

Ce navire devrait bientôt s'ancrer à quelques centaines de mètres du bord de mer, pour tout l'été. Laurence Di Marco a créé une association pour s'opposer à l'arrivée de cet îlot artificiel.

“Il est hors de question de massacrer l’environnement. Il faut que les clients arrivent, donc ça veut dire qu’il va y avoir des navettes qui vont faire l’aller-retour perpétuellement. Ça va créer des nuisances sonores donc pour les fonds marins, c’est un problème au niveau de l’écosystème, pour la reproduction des poissons”, indique-t-elle.

Cette plateforme flottante nécessite des autorisations de mouillage auprès de la préfecture maritime de Méditerranée. En avril dernier, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avait rappelé que le gouvernement n'était pas favorable au développement de tels projets.