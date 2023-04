Comment la mobilisation contre la réforme des retraites a changé l'image des syndicats

En près de trois mois de conflit contre la réforme des retraites, les syndicats ont connu un bond de popularité et d'adhésions, même si leur efficacité au niveau national n'est pas évidente aux yeux des Français, selon un sondage.

Les syndicats mobilisés depuis janvier contre la réforme des retraites appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestation, jeudi 13 avril. Ce sera la douzième depuis le début du conflit, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la conformité de la réforme. L'intersyndicale ne faiblit pas, reste unie et maintient son bras de fer avec le gouvernement.

Même s'ils n'ont pas connu, pour l'instant, de victoire du côté politique, ils connaissent une victoire du côté de l'opinion. En effet, les syndicats bénéficient de plus en plus d'une bonne image auprès des Français selon un sondage Elabe pour les Echos. Pour preuve, il y a trois ans, à la fin du conflit contre la précédente réforme des retraites, 59% des Français estimaient que les syndicats symbolisaient avant tout le blocage. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 46%. Une majorité de Français pensent qu'ils sont le symbole du dialogue, social, à 52%.

Un boom des adhésions

En attendant, les syndicats font le plein de nouvelles adhésions depuis le début du conflit. A la CGT, 16.000 nouveaux adhérents ont rejoint la centreale. À Rennes, les effectifs ont même été multipliés par 2,5 par rapport.

À la CFDT, le syndicat note 40 % d'adhésion en plus en février. Enfin, chez Force Ouvrière, on a déjà engrangé 2.765 nouveaux adhérents depuis le début de l'année, ce qui représente la totalité des nouvelles adhésions de l'année passée. Précisons que seuls 10% des salariés français sont syndiqués, soit deux fois moins qu'il y a 50 ans.

>>> Retrouvez toute la Matinale week-end de RMC en podcast

Une efficacité mise en doute

Malgré tout, il faut nuancer les résultats de ce sondage: ce n'est pas parce qu'ils sont plus populaires qu'ils sont perçus comme plus efficaces. Dans le monde de l'entreprise, quand il s'agit de négocier des hausses de salaire, le temps de travail, les primes, les conditions de travail, une large majorité de Français leur font confiance.

Par contre, dans le débat national, 64% pensent que leur action est inefficace. Pour eux, la meilleure option reste les négociations: 53% des Français les jugent efficaces, alors que la grève fait l'objet d'un certain clivage (48% la juge efficace) et que les manifestations et piétions sont perçus comme "pas efficace" pour une majorité de Français.