Concert de Bilal Hassani annulé: le jeune chanteur, cible régulière d'attaques homophobes

Le parquet de Metz a ouvert une enquête après les menaces reçues par le jeune chanteur Bilal Hassani, contraint d'annuler un concert prévu mercredi dans une ancienne église.

Le concert du chanteur Bilal Hassani devait se tenir mercredi soir à Metz, à Saint-Pierre-aux-Nonnains, une ancienne église, désacralisée en 1556, qui a longtemps servi de dépôt militaire avant d'être transformée en lieu de concerts et d’expositions.

Mais deux collectifs catholiques traditionnalistes en ont décidé autrement. En début de semaine, ces deux collectifs, Lorraine Catholique et Aurora Lorraine, avaient protesté contre le concert qui allait, selon eux, "hideusement profaner l’ancienne église". Une conseillère régionale du Rassemblement national a dénoncé ce qui allait être un outrage en pleine semaine sainte. Et ces propos ont été accompagnés de menaces sur les réseaux sociaux.

Attaques régulières

Le producteur de Bilal Hassani a préféré annuler le concert pour ne pas mettre en danger le jeune public du chanteur.

Mais le parquet a décidé de ne pas en rester là. Une enquête a été ouverte pour provocation à la haine contre une personne en raison de son orientation sexuelle. C’est bien l’homosexualité de Bilal Hassani qui pose problème à ces associations catholiques puisqu’il y a régulièrement des concerts dans cette ancienne église sans que cela ne provoque leur fureur.

Bilal Hassani est lui-même régulièrement l'objet d'attaques homophobes. Il dit même en avoir subi à l’école primaire, bien avant de savoir ce qu'était l’homosexualité.

Découragement

Né en région parisienne de deux parents nés au Maroc, il a commencé à chanter dès l'âge de 5 ans. A 15 ans, il participe à l'émission "The Voice Kids", puis il se construit ce personnage androgyne, portant perruque et maquillage.

À 19 ans, il représente la France au concours de l'Eurovision qui se déroule à Tel Aviv. Il termine à la 16ème place. On découvre à ce moment-là des tweets polémiques datant d'il y a 5 ans, notamment des textes de soutien à Dieudonné et d'autres hostiles à Israël. Il affirmera qu’il avait 14 ans à l’époque et qu’il ne les a pas écrits, que d’autres que lui géraient son compte Twitter.

Mercredi, après l'annulation de son concert, il est allé sur le plateau de C a Vous sur France 5 pour dire qu'il commençait un peu à se décourager face à ces attaques homophobes qu’il a toujours connues. Et il a rappelé qu’il n’a que 23 ans.