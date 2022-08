Dans le Var, des habitants désespérés face à une décharge illégale au pied de leur maison

Nous avions rencontré, en octobre dernier, des habitants de Puget-sur-Argens (Var) qui se battaient contre une décharge illégale, au pied de leurs maisons. L'entreprise, mise en demeure par arrêté préfectoral en 2021, doit tout vider d'ici la mi-octobre, mais cela semble impossible. Les habitants se sentent démunis et l'un d'entre eux a déménagé.

Sortir de chez soi et se retrouver face à une montagne de gravats de plus de 20 mètres de haut... C'est le quotidien de certains habitants de Puget-sur-Argens (Var). Au total, ce sont 160.000 tonnes de déchets issus de chantiers qui polluent la vie des riverains.

En cause, une entreprise de travaux des alentours, Amaray BTP. Au début, cette décharge était autorisée, mais vu son évolution très importante, elle est devenue illégale.

"Il y a toujours autant de poussières"

Nous avions rencontré certains riverains en octobre 2021 pour "RMC s'engage pour vous". Près d'un an plus tard, rien n'a bougé, bien au contraire, les déchets arrivent toujours sur site.

"Il y a toujours autant de poussières, les voitures sont toujours sales, c’est en mouvement. Le ciel est constamment marron et non pas bleu, rien n’a évolué sur ce point-là", déplore Agnès.

En octobre, elle précisait également qu'elle était obligée d'aspirer son matelas régulièrement et qu'il était impossible d'étendre le linge dehors.

La situation est tellement invivable que l'un des habitants interviewés en octobre dernier a déménagé à cause de cette décharge.

Pourtant, la préfecture a mis en demeure l'entreprise début 2021. Elle est censée vider l'espace entièrement d'ici la mi-octobre 2022, soit, dans deux mois et demi. Difficile à croire pour Agnès... "Ils ne pourront jamais enlever tout ce qu’ils ont entassé. Il faudrait faire venir les camions toute la journée et toute la nuit en continu. Ça n'est pas possible."

Un jugement prévu au mois de septembre

Les équipes de "RMC s'engage pour vous" ont relancé la mairie. Elle assure être du côté des habitants et attend une décision de justice qui concerne cette affaire. "Il y a un jugement qui aura lieu au mois de septembre", souligne l'édile, Paul Boudoube. En effet, le patron de l'entreprise sera jugé pour avoir installé des dépôts de déchets illégaux sans l'aval de la préfecture, mais aussi pour détournement de fonds de son entreprise à des fins personnelles.

Le maire assure que "s'il perd et qu’il ne fait pas appel, il y aura expulsion avec les moyens de police et de gendarmerie". Que faire s'il part sans vider la décharge ? "Il faudra trouver une solution pour l’enlever. Ça sera, une fois de plus, une mairie qui sera pénalisée pour retirer des tas de saletés. On trouvera quand même toujours une solution."

"Ça va coûter beaucoup trop cher"

Agnès, de son côté, n'y croit pas trop et désespère. "Ni le propriétaire ni la municipalité ne pourra faire enlever ce tas, ça va coûter beaucoup trop cher pour remettre le terrain en état."

La préfecture, contactée par les équipes de RMC, assure que si l'entreprise n'a pas évacué les déchets au 18 octobre, de nouvelles sanctions seront prises, sans donner davantage de détails.