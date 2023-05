Après 15 ans de baisse, le niveau de lecture des écoliers français se stabilise

Selon l'étude Pirls menée dans 57 pays, les compétences des écoliers français se sont stabilisées en lecture malgré la crise du Covid-19 et l'absence de cours pendant certaines périodes. Cependant, cela reste en-dessous de la moyenne européenne.

Le niveau de lecture des élèves français se stabilise. C'est ce que révèle l’étude internationale Pirls 2021. De quoi se réjouir après 15 ans de baisse continue, même si la France reste mal classée, 23e sur 37 pays classés. Une stabilisation qui s'explique, notamment, par une bonne gestion de l'apprentissage durant la pandémie de Covid-19.

Pour apprendre à lire correctement à ses élèves, Anne-Sophie Saint-Pierre utilise la méthode syllabique.

“Le travail en méthode syllabique travaille un peu plus sur le code. Mais encore une fois, comme la lecture est un acte complexe, on ne peut pas travailler l’un sans l’autre. Il faut travailler cette partie codage pour avoir le mot correctement lu, mais évidemment, il faut savoir ce que signifie ce mot, sinon on ne peut pas lire correctement”, indique-t-elle.