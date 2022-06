Bac 2022: les sujets de philo sur lesquels planchent les candidats

Les 520.000 candidats au bac ont débuté l'épreuve de philosophie ce mercredi matin, avec notamment des sujets sur les pratiques artistiques, la liberté ou encore la justice.

Bon courage aux lycéens ! Les épreuves de philosophie du baccalauréat 2022, d'une durée de quatre heures, ont débuté ce mercredi matin. Les candidats doivent plancher en filière générale sur les pratiques artistiques, la justice et l'Etat ou une explication de texte sur un extrait d'Antoine-Augustin Cournot. En filière technologique, les sujets proposés concernent la liberté, la défense des droits et une explication de texte de Diderot. Plus de 520.000 lycéens passent le bac cette année, sous une chaleur écrasante dans plusieurs régions de France.

Bac général:

- Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?

- Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste ?

- Expliquer le texte suivant : un extrait de Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique (1851).

Bac technologique:

- La liberté consiste-t-elle à n’obéir à personne ?

- Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?

- Expliquer un texte de Diderot, extrait de l’Encyclopédie