Bac de français 2023: les vrais sujets pour les lycéens, après de fausses fuites sur les réseaux

La liberté, l'amour, les idées... Les lycéens de première générale et technologique planchent ce jeudi sur leur épreuve de français. Découvrez les sujets de cet examen.

550.000 inscrits de première générale et technologique planchent, ce jeudi matin, sur les sujets de leur épreuve écrite de français du baccalauréat. L'épreuve de quatre heures, de 8h à 12h, est composée pour la filière générale d'un commentaire de texte et d'un sujet de dissertation sur trois proposés. Pour la filière technologique, les lycéens doivent soit réaliser un commentaire de texte, soit une contraction de texte associée à un essai.

Pour les sujets de l'épreuve du baccalauréat général, le commentaire sur la littérature d'idées du XVIème au XVIIIème siècle portait sur un texte de l'écrivain des lumières Denis Diderot, Salon de 1767. Pour la dissertation, l'objet d'étude portait sur le roman et le récit du Moyen Âge au XXIème siècle. Parmi les œuvres proposées pour soutenir la dissertation, Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, La Peau de chagrin d'Honoré de Balzac ou Sido puis Les Vrilles de vigne de Colette avec respectivement les questions suivantes: "Le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu’au récit d’une passion amoureuse?", "Peut-on lire La Peau de chagrin comme le tableau d’un monde exténué?" ou "Peut-on considérer Sido et Les Vrilles de la vigne comme des œuvres de l’émerveillement?"

Rabelais et Olympe de Gouges pour la filière technologique

Pour l'épreuve des filières technologiques, le commentaire portait aussi sur le roman et le récit du Moyen Âge au XXIème siècle, avec comme texte un extrait de La Morte amoureuse de Théophile Gautier, un texte datant de 1836. Le second choix, la contraction de texte et l'essai, portaient sur la littérature d'idées du XVIème au XVIIIème siècle, avec comme appui parmi les textes étudiés dans l'année: Gargantua de François Rabelais, Les Caractères de Jean de La Bruyère ou la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges.

Pour le sujet d'essai, il est demandé aux étudiants de répondre à l'une de ces questions: "Selon vous, écrire suffit-il à rendre visibles celles et ceux qui ne le sont pas ?", "Pour connaître la nature humaine, peut-on se contenter de portraits physiques?" ou "La bonne éducation est-elle celle qui apprend à douter, à remettre en question ses certitudes?"

Sur les réseaux sociaux, plusieurs photos d'épreuves du baccalauréat ont fuité sans que le véritable sujet soit finalement sorti. Un utilisateur sur Twitter nommé "Gargantua" a prétendu posséder les sujets du bac de français qui sont sur la table des lycéens ce jeudi, expliquant que son père "travaille à l'Éducation nationale", diffusant une première photo puis une seconde censée corriger la première.

Le ministère a confirmé par la suite au journal Le Parisien qu'il s'agissait de fausses informations. Si la première photo de "Gargantua" contient bien les textes qui seront étudiés parmi les filières technologiques, le sujet qui lui est lié est un sujet de bac général et le commentaire est celui d'une annale issu du sujet 2021 du baccalauréat pour Pondichéry.

À la suite du passage de cet écrit, les bacheliers devront passer leur épreuve orale à partir du 19 juin et jusqu'à la fin du mois, selon la date inscrite sur leur convocation. Elle consiste, après une préparation de 30 minutes, à 20 minutes de présentation d'un commentaire de texte puis dix minutes de questions et d'échanges avec l'examinateur. Les deux épreuves comptent comme un coefficient cinq et compte parmi les 60% de la note finale du baccalauréat avec les autres épreuves terminales (Français, épreuve de spécialité, philosophie, grand oral), contre 40% du contrôle continu de première et de terminale. Les résultats sont attendus le 4 juillet prochain.