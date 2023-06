Baccalauréat: pourquoi l'épreuve de philosophie ne fait plus peur aux élèves

Les candidats du bac planchent à partir de 8h ce mercredi sur l'épreuve de philo. Longtemps considérée comme l'épreuve reine de l'examen, elle n'a plus ce standing depuis la réforme du bac.

C'était jusqu'à cette année la première épreuve du bac, elle fait désormais partie des dernières. Les candidats au bac planchent sur la philo ce mercredi. 536.000 élèves de terminale générale et technologique vont commencer à travailler sur l'un des trois sujets au choix à partir de 8h.

Mais l'ancienne épreuve reine du bac est désormais déchue. La réforme du bac est passée par là. Les nouvelles épreuves phares, ce sont désormais celles de spécialité ont eu lieu en mars. Elles comptent pour un tiers de la note finale quand la philosophie ne compte plus que pour 8% de la note au bac général, 4% au bac technologique.

L'épreuve de philosophie fait donc de moins en moins peur, car beaucoup de candidats savent déjà qu’ils auront leur diplôme grâce au contrôle continu.

Lisa et Camille abordent cette épreuve sans la moindre pression, même si pour elles, la philo est à coefficient.

“Vu qu’on a déjà passé les épreuves en mars, on a un peu les résultats et on est confiant”, affirme Lisa. “On ne perçoit pas la philo comme avant où ça paraissait plus dur parce qu’il n’y avait pas le contrôle continu”, ajoute Camille.