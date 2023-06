Collège: un accueil de 8h à 18h dans les quartiers sensibles, est-ce vraiment possible?

Si les parents d'élèves semblent plutôt bien accueillir la proposition d'Emmanuel Macron de création d'un accueil permanent de 8h à 18h pour les élèves, dans les collèges en zone d'éducation prioritaire, de nombreuses interrogations concernant la mise en oeuvre de cette proposition subsistent tout de même.

Une idée réalisable dans les faits? Emmanuel Macron a annoncé ce lundi que les collèges allaient être progressivement ouverts de 8h à 18h et la maternelle accessible dès l'âge de deux ans dans les quartiers d'éducation prioritaire, à commencer par Marseille, pour lutter contre "l'inégalité scolaire". Cette initiative aura ensuite vocation à être généralisée à tous les quartiers dits sensibles en France, a-t-il dit.

"L'inégalité scolaire se crée dans ces temps où l'enfant a été renvoyé chez lui", a souligné le président. "Au collège, la bataille est de pas (laisser) décrocher les jeunes en sixième", a-t-il insisté.

Accueillir les collégiens de 8h à 18h, c'est une mesure intéressante de prime abord pour Laurent Zameczkowski, le porte-parole de la PEEP, associations de parents d'élèves.

"Pour les parents qui travaillent aujourd'hui, ça reste beaucoup plus rassurant. Vous vous retrouvez avec des emplois du temps qui sont des fois 'à trous' et on voit souvent des élèves jeunes qui à partir de 15h sont dans la rue", note-t-il.