Fournitures scolaires: l'Education nationale veut réduire la facture pour les parents d'élèves

Pour éviter les listes onéreuses à la rentrée, alors que l'inflation a fait exploser certains prix, le ministère de l'Education nationale demande de la souplesse aux écoles concernant les fournitures scolaires.

Grands carreaux, petits carreaux, classeurs et copies doubles. Finies les listes de fournitures scolaires à rallonge. La consigne émane directement du ministère de l’Éducation nationale via une circulaire transmise jeudi à tous les recteurs et rectrices d'académie ainsi qu’aux chefs d'établissement.

C’est, selon les mots de cette circulaire, l’une des priorités absolues du ministère de l’Éducation nationale: réduire les charges financières qui pèsent sur les familles à chaque rentrée scolaire. Car l'inflation est passée par là aussi. Le prix du papier a explosé notamment.

Les listes doivent être diffusées d'ici mi-juillet

Ainsi le ministère détaille les façons d’y arriver : réduire le nombre de cahiers demandés, et privilégier par exemple, en collaboration avec les parents d’élèves, des achats groupés. En clair, miser sur des achats groupés de fournitures pour tous les élèves en une seule fois, pour obtenir des réductions.

Il est également demandé aux professeurs de se concerter pour éviter des demandes redondantes, pas question par exemple pour les élèves de devoir se procurer une clé USB par matière, et interdiction formelle de contraindre les familles à acheter des fournitures d’une marque particulière. Une liste des fournitures qui devra être arrêtée et mise en ligne au plus tard par chaque établissement d’ici à la mi-juillet.