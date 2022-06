Lycée: Emmanuel Macron annonce le retour des maths en Première "en option" à la rentrée

En déplacement à Marseille ce jeudi sur le thème de l'Education nationale, Emmanuel Macron a annoncé le retour des maths "en option" en classe de première, dès la rentrée en septembre.

Les maths de retour en Première. Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi, lors de son déplacement à Marseille, que la discipline serait disponible dès la rentrée de septembre, "en option". "Il y aura la possibilité offerte à tous les élèves de choisir, hors de la spécialité, l’heure et demie de mathématiques qui avait été sortie du tronc commun, a expliqué le président de la République. Ce ne sera pas obligatoire dès cette première année. La volonté est d’aller vite."

Depuis la réforme du lycée en 2019, les mathématiques ne faisaient plus partie des matières enseignées à tous les lycéens (le tronc commun). Auparavant, même les élèves en filière littéraire bénéficiaient d'un enseignement mathématique. Un rapport d'experts préconisait en mars de réintroduire les mathématiques dans le tronc commun dès la classe de Première, à raison d'une heure trente à deux heures en plus par semaine. Une proposition qui figurait également dans le programme d'Emmanuel Macron, candidat à sa réélection.

"Avec ce choix de réintroduction des maths +en option+, le gouvernement prend une troisième voie pour ne pas complètement l'appliquer dès la rentrée et ne pas non plus le repousser à 2023 car Emmanuel Macron l'avait promis", a affirmé auprès de l'AFP Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du second degré. Selon elle, "il s'agit d'un affichage politique", qui ne va "malheureusement pas amener plus d'élèves, ni plus de filles à choisir les maths, alors que c'était le but".

Dans un communiqué, un collectif de sociétés savantes et associations de professeurs et universitaires scientifiques demande au ministre de l'Education Pap Ndiaye "la mise en place d'un groupe de travail regroupant les différents acteurs compétents pour proposer des solutions pérennes pour la rentrée 2023 (...)".

Du sport tous les jours à l'école primaire

Emmanuel Macron a également annoncé la généralisation des 30 minutes de sport quotidiennes à l'école primaire. "Dès la rentrée prochaine, nous allons aussi mettre les 30 minutes de sport pour tous les élèves en classe primaire, a indiqué le président de la République. On avait commencé une expérimentation depuis deux ans, on va le généraliser. C’est une vraie révolution, pour mieux apprendre, en s’inspirant des exemples internationaux, et pour avoir une vraie politique de prévention en santé. C’est un formidable moyen de lutter contre l’obésité, la sédentarité. Ce sera pour tous."

Le président de la République a par ailleurs promis des hausses de salaires pour les professeurs. "On va aussi enclencher des politiques salariales, de revalorisation des enseignants, et de formation, a-t-il expliqué. On va continuer d’améliorer les choses pour permettre de mieux accompagner nos enseignants.