Lycées vétustes: d’autres établissements franciliens s’indignent du délabrement de leurs locaux

Après les révélations de RMC quant à la vétusté du lycée Voillaume, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) en début de semaine, d’autres établissements franciliens semblent eux aussi être victimes d’un délabrement avancé, et inconfortable pour le personnel et les élèves.

Lundi 12 décembre dernier, RMC révélait les conditions de travail jugées indignes dans un bâtiment du lycée Voillaume, situé à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Des températures glaciales, des toilettes insalubres, des fenêtres cassées mais aussi des coupures d'électricité… Les élèves se voient parfois obligés d’étudier en doudoune et doivent éclairer leurs cahiers à l’aide du flash de leur téléphone.

Suite à ces révélations, la présidente de la région, Valérie Pécresse, ainsi que le ministre de l’Education, Pap Ndiaye, se sont rendus sur place pour annoncer de premiers travaux d’urgence pendant les vacances scolaires.

Mais depuis, d’autres lycées ont contacté RMC afin de partager leur indignation vis-à-vis de l’état de leurs locaux. À commencer par une enseignante d’un établissement voisin, Manel Ben Boubaker, qui travaille au lycée Jean-Zay aussi situé à Aulnay-sous-Bois.

Selon elle, les élèves doivent étudier dans des salles comportant “des moisissures” sur les murs. Pire, “il n’y a pas de portes sur certaines toilettes”, explique la membre du syndicat SUD Education.

“Il y a aussi un autre bâtiment, qui est nouveau, et en fait les deux salles du haut sont chauffées mais les salles du bas sont froides. Les élèves sont obligés de garder leur manteau. On a encore demandé des travaux en début d’année, mais on nous a indiqué que nous n’étions pas prioritaires”, déplore Manel Ben Boubaker.