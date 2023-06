"Ne pas savoir lire, c'est une prison": 5% des jeunes de 16 à 25 ans sont en situation d'illettrisme

Selon une étude du ministère de l'Éducation, environ 5% des jeunes de 16 à 25 ans en France sont en situation d'illettrisme. Un handicap au quotidien pour ceux qui en souffrent, que ce soit sur un plan social ou professionnel.

Un jeune sur dix connaît des difficultés pour lire. C'est que révèle une étude du ministère de l'Éducation publiée ce mardi. Cette étude s'appuie sur des tests conduits auprès des 750.000 participants à la Journée Défense et citoyenneté de l'année dernière.

Plus inquiétant encore, 4,9% des jeunes de 16 à 25 ans sont en situation d'illettrisme. Des difficultés de lecture plus prononcées dans les départements du Nord comme l’Aisne ou la Somme, mais aussi dans la Nièvre, l'Yonne et en Outre-mer.

D'après le ministère de l'Éducation, ce sont donc 35.000 jeunes de 16 à 25 ans qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter.

“C’est une véritable catastrophe. Ne pas savoir lire, c'est vraiment une prison qui nous enferme. On est en retrait de la société”, assure Aline, 62 ans.

Elle sait de quoi elle parle puisqu’elle a elle-même souffert d'illettrisme jusqu'à ses 50 ans. Un véritable calvaire au quotidien depuis son enfance. “De toute façon, on se sent tellement inférieur qu’on se cache de tout. Les gens n’en reviennent pas, ils se disent ‘mais elle est débile’. On ne peut pas aller chercher du travail, on ne peut pas faire de courrier… On est très limité”, explique-t-elle.

La moitié des personnes illettrées sans emploi

Mais souffrir d'illettrisme n'est pas une fin en soi. À 50 ans, Aline est retournée à l'école pour apprendre à lire. “Ça m'a prouvé que je n’étais pas bonne à rien”, se réjouit-elle.

Retourner à l'école, c’est bien, mais il faut avant tout travailler en amont, détecter les difficultés d'apprentissage dès le plus jeune âge, pour Hervé Fernandez, directeur de l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme.

“C’est 5% chez les plus jeunes, c’est plus de 15% chez les plus âgés. Ça nous indique les endroits où il faut porter les efforts, c’est-à-dire agir le plus tôt possible pour que l'illettrisme ne prenne pas racine”, pointe-t-il.

Et parmi les 2,5 millions de personnes confrontées à l’illettrisme en France, la moitié n'a pas d'emploi.