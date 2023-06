"Plus de sécurité, de propreté et de confort": un collège teste les toilettes mixtes

À Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), un collège teste les toilettes mixtes. Filles et garçons partagent désormais le même espace pour leurs besoins naturels. Une expérimentation couronnée de succès, assure le département, alors que sur le plateau des "Grandes Gueules" sur RMC, on s'interroge sur l'intérêt de la chose.

Des toilettes mixtes dans un collège de Seine-Saint-Denis. À Rosny-sous-Bois, fini les toilettes garçons-filles séparées, bonjour les toilettes mixtes. L'établissement a profité de travaux de rénovation pour tenter l'expérimentation. Selon le département de la Seine-Saint-Denis, en charge de la gestion des collèges, ces toilettes mixtes permettraient de "garantir aux élèves plus de sécurité, de propreté et de confort".

"Ça ouvre une nouvelle ère et les esprits", assure à BFMTV une élève du collège Albert Camus. "Au début, ça nous dérangeait, sauf qu'ensuite on s'est habitué", ajoute une autre. Les collégiens ont rédigé une charte affichée dans les toilettes rappelant les règles de respect et de propreté à observer.

"Avec la non-mixité, on pensait avoir réglé tous les problèmes", assure Edith Maruejols, la direction de l'atelier recherche de l'observatoire de l'Egalité. "La mixité résout les vrais problèmes aux toilettes, garantissant l'intimité et l'hygiène ainsi que la possibilité d'avoir une expérience positive aux toilettes".

"Un espace où l'on doit se sentir en sécurité"

Malgré les explications, sur le plateau des "Grandes Gueules", on ne comprend pas vraiment le but de cette expérimentation. "Avec la propension des garçons à uriner à côté, je ne comprends pas comment les toilettes peuvent être plus propres", s'étonne le médecin Jérôme Marty. "Dans les collèges, certaines filles se retrouvent avec des infections urinaires parce qu'elles se retiennent d'uriner toute la journée, en raison de problème de propreté", rappelle le praticien.

"Les toilettes sont un espace où l'on doit se sentir en sécurité et dans un espace d'hygiène correct", souligne l'enseignante Barbara Lefebvre. "Je pense que les gens qui ont eu cette idée de toilettes mixtes en collège ne connaissent rien à ce qu'est l'adolescence", ajoute-t-elle.

Pour André, dont la fille est harcelée dans son école, la mise en place de toilettes mixtes dans son établissement a des conséquences néfastes: "Un garçon a fait peur à ma fille qui faisait ses besoins. Elle s'est retrouvée en pleurs dans les couloirs, en culotte, tellement le choc était violent", raconte-t-il sur RMC et RMC Story, alors que sa fille a déjà des problèmes de santé.

À Rosny-sous-Bois, l'expérience porte ses fruits: "Stop aux fake news. Le retour positif des garçons et des filles montre que l'expérimentation en cours, faite avec le soutien des équipes éducatives, est une réussite. Les toilettes restent propres, les règles sont respectées et la surveillance est simplifiée", assure le département de Seine-Saint-Denis sur Twitter.