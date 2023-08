Pourquoi l'hommage de l'Éducation nationale à Martin Luther King fait polémique

Le ministère de l'Éducation nationale a publié une vidéo hommage au discours de Martin Luther King contre la ségrégation et pour les droits civiques. Cette vidéo a fait polémique puisque les élèves retenus pour raconter leurs rêves étaient tous blancs et n'avaient aucun rêve lié aux inégalités raciales.

Tout partait d’un bon sentiment. Lundi, c’était le 60e anniversaire d’un des discours les plus importants de l’histoire américaine: le 28 août 1963, le pasteur Martin Luther King prenait la parole à Washington devant 250.000 personnes à l’issue d’une marche contre la ségrégation et pour les droits civiques.

Racontez-nous par Nicolas Poincaré : Hommage à Martin Luther King, la vidéo polémique - 31/08 2:04

A l'époque les noirs américains devaient s'asseoir à l'arrière des bus, ils n'avaient pas accès aux universités et n’avaient pas le droit de vote et tout a changé après ce discours historique en partie improvisé où Martin Luther King raconte son rêve en répétant: "I Have a dream", "J'ai un rêve."

Pour célébrer ce 60ème anniversaire, le ministère de l’Éducation nationale a organisé un concours pour les collégiens. Il s’agissait d'écrire un petit texte en anglais pour parler de ses rêves. Dix collégiens ont été récompensé et cinq d’entre eux ont tourné une vidéo que le ministère a mis en ligne lundi sur les réseaux sociaux.

Un manque criant de diversité

Ces lauréats sont très mignons. Par exemple, Maya, 14 ans parle de son rêve pour la planète et demande d'"arrêter le blabla", en anglais dans le texte. Maya est aux côtés de Léo, Margot, Lilou et Clémentine… Le problème, c’est qu’ils sont tous blancs, pour célébrer le texte le plus célèbre sur l’anti-racisme. De plus, leurs rêves ne concernent pas ou très peu la question des inégalités raciales.

Ce manque de diversité a provoqué des réactions violentes sur les réseaux sociaux. Mercredi, le ministère a fait machine arrière et supprimé la vidéo, notamment pour protéger ces adolescents victimes de commentaires très agressifs. Mais on ne sait pas combien de personnes au service communication du ministère de l’Éducation ont participé à cette opération sans voir qu’il y avait un soucis.