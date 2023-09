Rentrée scolaire: ce qu’il faut savoir sur l’assurance scolaire

Dans "Charles Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre fait le point sur l’un des sujets de la rentrée, l’assurance scolaire.

La rentrée, ce n’est pas que les fournitures scolaires, c’est aussi un sujet qui est trop souvent traité comme une formalité: l’assurance scolaire.

Ce n’est pas très cher, ce n’est pas obligatoire, donc on signe et on oublie. Et pourtant, l’enjeu est important puisqu’elle permet de prendre en charge les dommages subis ou causés par un élève sur les temps scolaire et périscolaire.

Un enfant n'est pas obligé d'être assuré sur le temps scolaire et les activités obligatoires et gratuites définies dans le programme scolaire: la classe, les récréations, les sorties dans le cadre des cours d’EPS, etc.

En revanche, les autres activités optionnelles comme la cantine, les classes vertes, une sortie au musée, au cinéma, un pique-nique, sont des moments où l’enfant doit être obligatoirement assuré.

Manu conso : Rentrée scolaire, l'importance de l'assurance scolaire - 04/09 2:22

Les enfants sont déjà assurés par l’assurance multirisques habitation des parents, mais cette garantie couvre l’enfant uniquement pour les dommages qu’il pourrait causer à des tiers, mais pas ceux qu’il pourrait subir.

De plus, en cas de problème, l'assureur à l'origine du contrat d'assurance habitation demandera souvent une grosse franchise avant de régler les frais. Dans une assurance scolaire, cette franchise est le plus souvent absente ou réduite.

Entre 10 et 30€ par enfant et par an

Combien coûte une assurance scolaire? Il faut compter entre 10 et 30€ par enfant et par an, en fonction des options choisies, selon le site comparateur de dépenses contraintes Les Furets. 27% des parents recherchent les meilleures garanties pour leur(s) enfants(s) et 19% privilégieraient la moins chère des assurances, selon l’étude menée par FLOA (plateforme de facilités de paiement) avec YouGov,

Quelles garanties les parents demandent en priorité? Frais médicaux, dégâts matériels, classique, mais un nouveau risque émerge: le harcèlement scolaire, avec 34% des parents qui souhaiteraient une protection contre ce risque.