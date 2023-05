Un comptage national de l'absentéisme pour l'Aïd? Le FSU attend une réponse de Gérald Darmanin

La demande de comptage des élèves absents le jour de la célébration de l'Aïd-al-Fitr aurait-elle été faite au niveau national? La FSU, le syndicat majoritaire de l'Education nationale, demande des explications à Gérald Darmanin.

La demande de comptage des élèves absents le jour de la célébration de l'Aïd-al-Fitr aurait-elle été faite au niveau national? Le syndicat majoritaire de l'Education nationale, la FSU, demande des explications à Gérald Darmanin.

L'affaire prend de l'ampleur. Vendredi, le quotidien régional La Dépêche du Midi dévoilait que le ministère de l'Intérieur avait ordonné aux policiers du secteur de l'Académie de Toulouse d'évaluer le taux d'absentéisme le jour de la célébration de l'Aïd-al-Fitr, fête religieuse de l'Islam célébrée pour clore le Ramadan.

La demande de l'Intérieur avait aussi fuité pour le secteur de Montpellier… Mais l'initiative ministérielle serait-elle d'ordre national? C'est en tout cas ce qu'avance RTL, qui affirme avoir eu accès à la requête envoyée, en date du 25 avril, à l'intégralité des "antennes départementales du renseignement territorial".

Dans cette demande, il est demandé noir sur blanc aux responsables locaux des ex-renseignements généraux des "éléments" sur la façon dont s'est déroulé le "mois sacré du Ramadan"", avec pour ordre de s'attarder aussi sur l'absentéisme relevé le 21 avril, jour de la célébration de l'Aïd.

Si le ministère de l'Intérieur n'a, pour l'heure, pas statué sur cette information de nos confrères, la Fédération syndicale unitaire (FSU), le premier syndicat de l'éducation en France, soupçonne fortement les services de Gérald Darmanin. En ce sens, le syndicat a adressé un courrier au "premier flic de France" pour lui demander des précisions sur "la nature de la demande nationale" du ministère de l'Intérieur.

Pour Benoît Teste, le président de la FSU, "il faut sortir des ambiguïtés, il faut que le ministère de l'Intérieur nous dise précisément ce qu'il avait demandé".

Sans réponse du ministère pour le moment, le syndicaliste estime que "si c'est pour faire une étude sociologique, effectivement selon les territoires, pourquoi pas, mais ça ne se fait pas comme ça en sollicitant les établissements scolaires d'une part, et d'autre part en faisant peser la suspicion, en gros, sur la pratique de l'islam".

"On est en train d'insécuriser une religion en particulier, de la montrer du doigt car on voit bien que c'est l'islam qui est visée et pas les autres religions", critique Benoit Teste, président de la FSU.