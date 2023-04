Effondrement d'un immeuble à Marseille: près de 200 riverains ont été évacués

Après l'effondrement d'un immeuble rue de Tivoli à Marseille, près de 200 riverains du quartier ont été évacués par les secours. Au total, c'est près d'une quarantaine d'immeubles qui sont concernés par ces évacuations.

À Marseille, 24 heures après le drame, 199 riverains de la rue Tivoli ont passé la nuit en dehors de leur logement. Et ils n'ont eu que très peu de temps pour prendre des affaires. Certains ont tout perdu.

Une cinquantaine de personnes n'ayant pas de solution de relogement sont hébergées à l'hôtel, a déclaré sur BFMTV le maire de Marseille, Benoît Payan. Une aide de 100.000 euros va être débloquée par le département pour venir en aide aux victimes.

Il a fallu faire vite pour évacuer les immeubles voisins. Ces riveraines n'ont eu que quelques minutes pour partir.

“On nous a juste dit qu’il fallait qu’on quitte l’immeuble pour on ne sait pas combien de temps. Il fallait qu’on prenne juste quelques affaires et qu’on y aille”, indique l’une d’elles.

“J’ai pris mes chats, mes enfants, et puis je suis sorti à toute vitesse et c’est tout. J’ai eu le temps de prendre une douche quand même”, confie une autre.

Mais tous n'ont pas eu cette chance. Patrick, qui habite juste en face de l'immeuble effondré, n'a rien eu le temps d'emmener avec lui.

“La seule chose qu’on a faite, c’est de mettre un pantalon et sortir au plus vite. Je n'ai rien, je suis juste comme ça. J’ai juste mon téléphone et c’est tout. Mais ça va, on nous a donné des vêtements, ils ne nous ont pas laissé tout seul. Et puis moi, j’ai de la famille pas loin, donc je n’ai pas de soucis”, assure-t-il.