EN DIRECT Explosion dans un immeuble à Marseille: cinq blessés, la recherche de victimes difficile

Grande Gueule de RMC et présidente de l'association Marseille en colère, Kaouther Ben Mohamed est présente rue de Tivoli après l'explosion et l'effondrement de l'immeuble situé au numéro 17. Elle décrit "le même périmètre de sécurité qu'on a eu la rue d'Aubagne. Donc ça, c'est visuellement traumatisant, même si la cause semble être différente."

Si elle n'a pas été réveillée par l'explosion elle a reçu de nombreux "coups de fil": "des personnes m'ont prévenu en pleine nuit, qui habitent dans les quartiers nord, pour me dire qu'ils ont entendu l'explosion."

"C'est en plein cœur du centre-ville. C'est le cœur de Marseille qui a été frappé et qui va rester éventré"