Emmanuel Macron veut classer plus d'édifices cultuels comme monuments historiques

Le président de la République, Emmanuel Macron, se penche sur la question du patrimoine et annonce ce lundi qu'il souhaite plus de monuments historiques afin de faciliter leur préservation.

Emmanuel Macron va annoncer lundi une campagne pour classer davantage d'édifices cultuels en France comme monuments historiques, afin de faciliter leur préservation, et envisage de lancer une souscription financière auprès des Français pour restaurer ce "patrimoine religieux modeste".

Lors d'un déplacement au Mont-Saint-Michel pour fêter le millénaire de l'abbaye du célèbre îlot rocheux de la Manche, en Normandie, le chef de l'Etat va se pencher sur le sort du "patrimoine religieux non protégé des villes de moins de 10.000 habitants", a indiqué la présidence à des journalistes.

Sur quelques 50.000 lieux de cultes (dont 42.000 catholiques) qui existeraient en France selon un recensement encore incomplet, seuls 10.500 sont protégés au titre des monuments historiques, un label qui ouvre l'accès aux aides du ministère de la Culture.

Une campagne d'inscription à venir

Le Président va demander à ses ministres de la Culture et de l'Intérieur de lui présenter avant les Journées européennes du patrimoine des 16 et 17 septembre un état des lieux "plus clair" de la situation de ces édifices, a précisé un conseiller.

"En outre, le ministère de la Culture engagera une campagne d'inscription ou de classement au titre des monuments historiques des édifices cultuels construits notamment au XIXe et au XXe siècles, dont l'intérêt patrimonial le justifierait, au regard d'un ensemble de critères historiques, artistiques, scientifiques et techniques", a dit l'Elysée dans un communiqué.

Selon le conseiller, "il y a des progrès à faire en prenant en considération l'originalité de ces édifices, la qualité de leur environnement", "leurs éléments décoratifs" et la "qualité de leur architecture" que "nous savons mieux apprécier peut-être qu'il y a quelques décennies".

Quel financement?

Pour financer les besoins de restauration, Emmanuel Macron "ouvre la porte au lancement d'une souscription qui soit spécifiquement consacrée à ces édifices religieux", a par ailleurs annoncé l'Elysée, rappelant que les Français participaient déjà à l'effort à travers le Loto du patrimoine lancé lors du premier quinquennat du chef de l'Etat.

"Quand on voit l'élan de générosité dont Notre-Dame-de-Paris" a bénéficié après l'incendie, le président de la République estime que "faire appel à l'engagement des Françaises et des Français, peut-être aussi d'ailleurs un certain nombre d'étrangers, en faveur de ce patrimoine spécifique", "cela mériterait de recourir à nouveau à cet outil de la souscription", a-t-on expliqué.

Prié de dire si une déduction fiscale exceptionnelle accompagnerait cette souscription comme pour Notre-Dame, le conseiller ne l'a pas exclue, précisant que ce point serait "étudié" avec le ministère des Finances d'ici à septembre.