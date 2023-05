Essonne: plus de 1.000 familles attendent toujours une réponse pour le regroupement familial

INFO RMC - Le traitement des demandes de regroupement familial dans le département de l’Essonne est toujours extrêmement long, alors que le délai légal est de six mois maximum. Selon nos informations, 1.075 familles sont en attente d'une réponse de la préfecture.

En février dernier, un collectif d’une cinquantaine de familles dénonçait l’interminable attente pour les regroupements familiaux dans le département de l'Essonne, en région parisienne. Les délais de traitement sont extrêmement longs, toujours loin de leur conjoint ou de leurs enfants. Leurs dossiers sont bloqués en moyenne depuis un an à la préfecture de l’Essonne, alors qu’elle doit légalement répondre en six mois.

Des retards dûs au Covid-19 et à l’accumulation des demandes. Les services de l’État promettaient un retour à la normale dans les mois à venir. Mais trois mois plus tard, la situation est loin d’être réglée, selon le collectif. Seule une famille a vu son dossier être validé.

Le collectif s'agrandit

Depuis le premier reportage de "RMC s'engage pour vous", de plus en plus de personnes rejoignent le collectif. Ils sont plus de 75 aujourd’hui. C'est le cas de Sophia. Cette ingénieure, habitante de Corbeil-Essonnes, attend depuis deux ans l'arrivée de son époux ivoirien, et a de plus en plus de mal à supporter cette attente: "C'est ce silence qui est vraiment difficile. Nous sommes dans une situation où nous n'avons pas de projet de vie. Je suis seule, ce n'est pas une vie".

Le collectif est un soutien pour elle. "Cela montre une certaine solidarité et c'est réconfortant", explique-t-elle.

Une cellule créée, deux agents affectés

Ce collectif n’est pas le seul à alerter les autorités. Il a le soutien de la députée LFI de la 1ère circonscription de l'Essonne, Farida Amrani. Elle a écrit directement au préfet pour l’alerter de la situation. Il lui a annoncé la création d’une cellule dédiée aux demandes de regroupement familial. Une cellule composée de deux agents seulement.

Pour elle, la solution serait de recruter du personnel: "Nos services publics sont en mis à mal. Ce n'est pas parce qu'on a dématérialisé qu'on n'a plus besoin de personnel", estime-t-elle. Le collectif et la députée ont prévu de manifester le 31 mai et le 16 juin prochain devant la préfecture.

La préfecture promet de rendre 250 décisions à la fin du mois

En attendant, les dossiers s'accumulent et le collectif ne représente, en vérité, que la partie émergée de l’iceberg. Selon nos informations, 1.075 familles sont toujours en attente d’une réponse. Selon la préfecture, les retards ont commencé ailleurs, chez l’OFII, l’Office français de l'immigration et de l'intégration. C’est lui qui doit rendre son avis avant que la préfecture ne se prononce.

Aujourd'hui, on nous assure que tout est fait pour accélérer le traitement des demandes. La préfecture promet de rendre 250 décisions à la fin du mois et espère un retour à la normale dans le courant de l’année.