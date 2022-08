Hérault: des plages accessibles aux chiens, bonheur des uns, manque d'hygiène pour d’autres

Les animaux de compagnie aussi profitent des vacances. Dans l’Hérault, quatre plages sont accessibles aux chiens, dont l’une à la Grande-Motte. Pour les propriétaires, cette rare possibilité est un bonheur. Pour d’autres touristes, c’est un manque d’hygiène.

C’est rare, et ça ravit les propriétaires de boules à poil. Quatre plages de l’Hérault sont autorisées pour les chiens. Ils peuvent y venir se prélasser ou se baigner dans l’eau, avec leur maître.

Un plaisir partagé pour les chiens et les maîtres

Sur la plage du Grand travers, à la Grande-Motte, en ce début août 2022, Maëlys et son malinois, Seko profitent de la mer. “Il est trop content, dès qu’on arrive sur la plage, il court direct dans l’eau”. Une portion de la plage, au niveau de l'accès 60, leur est ouverte.

“Souvent les chiens sont refusés donc quand on est au camping, ils restent à l’emplacement, ils ne font rien et ils sont en plein soleil, les pauvres. Là on vient les rafraîchir et en même temps on peut s’amuser avec eux.”

Plaisir partagé pour les animaux et les maîtres. Certains propriétaires vont même encore plus loin et décident de leurs vacances en fonction de leurs animaux. “Il a le droit à ses vacances aussi”, souligne Yanis. “La location se fait par rapport au chien, j’ai payé plus cher pour prendre mon chien avec moi. Il n’y a pas le choix et c’est très bien.”

"C'est l'horreur"

Si les chiens sont seulement cantonnés à une petite partie de la plage, d'autres vacanciers ne voient pas cette possibilité d'un très bon oeil. Surtout après une mauvaise expérience... "On a trouvé des besoins de chien à l'intérieur de l'eau, donc non, ça c'est l'horreur", déplore Lamia. "Je nage et je trouve quelque chose à côté de moi. J'ai changé de plage tout de suite."

Sophia, une autre touriste, estime que ça n'est pas très propre. "Je ne vais pas du tout être à l'aise, je trouve que c'est un peu un manque d'hygiène. Ils vont venir se sécher près de nous, c'est pas top", conclue-t-elle.

Pour savoir quelles plages acceptent la présence des chiens, rendez-vous sur le site de la fondation 30 Millions d'amis.