Incendie dans le Gard: 6 pompiers blessés dont un gravement, des habitants évacués

Un incendie dans le Gard a brûlé 600 hectares de végétation obligeant les autorités à évacuer des habitants tandis que 6 pompiers ont été blessés dont un gravement.

Six pompiers ont été blessés dimanche dont un gravement, après avoir été brûlé aux mains et au visage en luttant contre un incendie à Aubais dans le Gard. Le feu s'est déclaré en fin d'après-midi. Le vent et la sècheresse ont très rapidement attisé les flammes et 350 hectares de végétation sont partis en fumée. Par sécurité des habitants ont dû quitter leur maison.

Dans les rues d'Aubais l'odeur âcre de la fumée est partout. Plutôt que d’être relogé, Robert qui fait partie des personnes évacuées, a souhaité passer la nuit dans la salle des fêtes: "Tout d'un coup quelqu'un a toqué à la porte, c'était les pompiers ils m'ont dit qu'on évacuait et je n'ai pas eu le temps de prendre quoi que ce soit", raconte-t-il à RMC.

Le feu pas encore fixé

Une scène très impressionnante pour Marie confrontée pour la première fois à un incendie. Elle a quitté son domicile en même temps que sa voisine: "C'est elle qui est venue me voir et me dire qu'il y avait le feu. Ça fait peur, parce qu'il y avait les Canadair au-dessus de nous et ça devenait très noir. C'est dommage, ça fait mal au cœur".

Un village sous le choc mais qui a vite su s’organiser grâce notamment aux élus de la ville comme Hélène Lavergne, elle-même évacuée: "Les gens sont forcément stressés, désorientés et un peu perdus". Une cinquantaine d'habitants évacués de la commune ont d'ores et déjà été relogés.

Ce lundi, le feu n'était pas encore fixé mais la situation évoluait dans le bon sens selon les pompiers.