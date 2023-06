Inondations: deux enfants bloqués à l'arrière d'une voiture sauvés par des policiers près de Lyon

Une mère et ses deux enfants se sont retrouvés bloqués dans leur voiture au milieu d'une inondation à Bron (Rhône), samedi soir. Deux policiers municipaux, alertés par la maman, ont permis à cette famille d'être sauvée. Anthony, l'un d'eux, témoigne au micro de RMC.

Un violent orage a éclaté aux alentours de Lyon (Rhône) samedi soir, causant de nombreuses inondations. Au total en deux heures, il est tombé l'équivalent d'un mois et demi de pluie.

Si aucun blessé n'est à déplorer, un drame a été évité de justesse. À Bron, dans la métropole lyonnaise, une mère et ses deux enfants en bas âge ont été surpris par la montée des eaux alors qu'ils se trouvaient en voiture.

Autour d'eux, l'eau a continué de monter. Si la maman a réussi à s'extraire, elle n'est pas parvenue à faire sortir ses deux enfants. Heureusement, deux policiers municipaux étaient à proximité.

"On est sortis de notre véhicule de service et on s’est rendu compte qu’elle nous appelait à l’aide parce qu’elle avait ses deux enfants qui étaient bloqués à l’arrière du véhicule", explique Anthony, responsable de l’unité cynophile de la police municipale de Bron, au micro de RMC.