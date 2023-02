L'administration lui demande pour 10.000 euros de contraventions alors qu'elle n'a pas de voiture

Sladana est ponctionnée chaque mois sur son salaire de plusieurs centaines d'euros d'amendes. Des infractions qu'elle n'a jamais commis, n'ayant pas de voiture. Victime d'usurpation d'identité, l'État lui réclame près de 10.000 euros.

C'est avec une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête que Sladana vit, depuis près d'un an. Tout a commencé lorsque cette auxiliaire de puériculture reçoit de la part de l'administration fiscale un “avis de saisie à tiers détenteur”, c'est-à-dire une lettre dans laquelle l’administration annonce qu'elle vous prélève la somme que vous lui devez directement sur votre compte bancaire ou bien sur votre salaire. Le problème étant, pour cette jeune maman, qu'elle n'a aucune dette envers l'État.

Dès la réception du courrier, elle contacte immédiatement sa banque qui la renvoie vers son centre des finances publiques, qui est à l'origine de ce prélèvement de l'ordre de 150 euros. Aux impôts, on lui explique alors qu'elle a plusieurs infractions routières. Sauf... qu'elle n'a pas de voiture. Sauf que l'État décompte bien huit voitures à son nom qui ont, au total, commis une cinquantaine d'infractions en tout genre: excès de vitesse, stationnement, péage. Sladana, victime d'usurpation d'identité, tombe des nues en apprenant cela de la bouche de l'administration fiscale.

Des contraventions ponctionnées sur son salaire

Le montant total des amendes est estimé à plus de 10.000 euros. Cette somme est désormais ponctionné directement sur son salaire par l'administration fiscale, ce qui la met en grande difficulté: "Maman seule, j'ai toujours géré mes comptes au cordeau. Quand vous faîtes vos petits calculs et qu'à la fin on vous enlève 500 euros, c'est compliqué", explique au micro de RMC celle qui explique désormais connaître "très bien les nuits blanches."

>>> Retrouvez RMC s'engage pour vous en podcast sur le site et l'appli RMC

Un stress engendré qui n'entache pas la détermination de Sladana, qui a déposé quatre plaintes pour usurpation d'identité:

"On arrive à un point où ils ont bousillé une partie de ma vie. Je ne lâcherais rien et, jusqu'au bout, je veux qu'ils soient retrouvés et punis."

Mais malgré les plaintes, les appels à l'administration, rien n’y fait: Sladana a encore reçu une nouvelle contravention le mois dernier. L'équipe de "RMC s'engage pour vous" a contacté le tribunal judiciaire de Créteil qui nous confirme qu’une enquête préliminaire a été ouverte.

Huit voitures, un seul mode opératoire: une enquête ouverte

Les huit voitures pour lesquelles le nom de Sladana figure sur la carte grise ont toutes été achetées d’occasion sur la plateforme de vente entre particuliers de Facebook. Leurs anciens propriétaires ont été contactés et décrivent tous le même mode opératoire: l’acheteur dit vouloir offrir ce véhicule à sa femme et fournit la pièce d’identité de Sladana. Cette même carte d’identité que notre jeune maman avait perdue. Les investigations du côté de la justice se poursuivent.

RMC a aussi contacté l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qui gère les cartes d'identité, permis de conduire et autres cartes grises. L'ANTS a fait remonter le dossier au service fraudes du ministère de l’Intérieur. De son côté, Sladana espère désormais que cette histoire se règle au plus vite, parce qu'au-delà de l’impact financier, elle craint de perdre son permis voire d’être impliquée dans des infractions beaucoup plus graves. L'équipe de "RMC s'engage pour vous" suivra bien entendu la situation.

RMC s’engage pour vous

Pour contacter notre équipe: rmcpourvous@rmc.fr