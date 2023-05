La cuisine française devancée par la Chine et l'Italie: "C'est bien fait", tacle Périco Légasse

Un nouveau classement place la cuisine française derrière la cuisine italienne et la cuisine chinoise. Pour le critique gastronomique Périco Légasse, cette défaite est méritée, alors que les grands restaurateurs ne proposeraient selon lui que de la fantaisie et du chimique.

Le bœuf bourguignon battu par l’escalope milanaise et le canard laqué. Dans un nouveau classement des dix meilleures cuisines du monde, CNN Travels, le guide touristique de la chaîne TV américaine, classe la gastronomie française en troisième position derrière la cuisine italienne et la cuisine chinoise.

Selon CNN Travels, "la cuisine italienne est devenue la cuisine de tous et captive les papilles gustatives du monde entier". À la seconde place, les cuisines régionales de la Chine sont "si variées qu'il est difficile de croire qu'elles proviennent de la même nation".

Concernant la France, CNN Travels salue "un pays qui croit en l'importance de la bonne nourriture et les pauses-déjeuners de deux heures pour trois plats". "Il est possible de passer deux semaines de vacances à explorer les combinaisons de vins et fromages et la cuisine régionale surprendra ceux qui pensaient que les Français étaient les snobs de la gastronomie mondiale".

Reconnaissant la subjectivité de son classement, CNN Travels fait l'ode de la baguette, des escargots et des macarons, tout en égratinant au passage la fabrication du foie gras.

"Je rentre dans les restaurants à reculons"

Cette troisième place derrière l'Italie et la Chine, "c'est bien fait", tacle ce lundi sur le plateau d'"Estelle Midi" le critique gastronomique Périco Légasse. "C’est bien fait pour la cuisine française, ça leur fera les pieds à ces c... qui nous donnent à manger de la bouse", ajoute-t-il, très remonté en évoquant à demi-mot les chefs et les restaurateurs.

"C'est une honte. On n'est plus dans la cuisine, on est dans l’architectural, dans le chimique, la fantaisie, l'exotique. Je rentre dans les restaurants à reculons, on est dans un espèce de pré-vomi de chat. Ils se prennent pour des artistes géniaux", dézingue le critique gastronomique sur RMC et RMC Story

Mais tout le monde n'a pas le droit de critiquer la cuisine française, tempère Périco Légasse. À commencer par CNN Travels et les Etats-Unis, bien sûr. "Depuis quand les mangeurs de McDonald's et les buveurs de Coca-Cola vont nous donner des leçons de cuisine? En France, ils ne font pas la différence entre un chou-fleur et un fer à repasser. Et depuis quand est-ce qu’on classe la cuisine? C’est toujours sur la cuisine que cela tombe. A-t-on classé la musique? Quels sont les critères ?", interroge-t-il.

La cuisine française victime de la globalisation?

Malgré tout, Périco Légasse salue le succès des cuisines italienne et chinoise. "En Chine et en Italie, on mange de la cuisine locale. Les consommateurs, les cuisiniers et les gastronomes italiens sont attachés à leur racine. C'est une cuisine nationale avec des produits locaux", explique le critique gastronomique. "La cuisine chinoise est immense, cela fait 4.000 ans qu'ils mangent la même chose et c'est fabuleux", souligne-t-il dans la foulée.

"En France, on a la même chose, nous avons un patrimoine agricole, on est un imbattable mais on est en train de perdre face à la globalisation et la diversification cosmopolite qui est entrée dans l'esprit des cuisiniers", conclut Périco Légasse.

Derrière l'Italie, la Chine et la France, l'Espagne et le Japon complètent le top 5 avec leur cuisine. L'Inde, la Grèce et la Thaïlande font également partie du classement. Plus étonnant, le Mexique et les Etats-Unis ferment la marche pour se hisser dans ce top 10.