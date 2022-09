"Les Grandes Gueules": C'est à vous de choisir le débat du jour (20 septembre)

"Les Grandes Gueules", sur RMC et RMC Story, vous proposent de choisir le débat du jour. Ce mardi, vous avez le choix entre: "Covid-19 : Ça repart" et "Sandrine Rousseau balance tout ! A-t-elle raison?"

Avec "Les Grandes Gueules", tous les jours sur RMC et RMC Story, c'est à vous de choisir le débat ! Pour ce mardi vous pouvez trancher entre :

-Covid-19 : ça repart !

-Sandrine Rousseau balance tout ! A-t-elle raison ?

>> Ecoutez RMC en direct

De 9h à 12h, retrouvez "Les Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story. Avec autour de la table, aux côtés d'Alain Marschall et Olivier Truchot ce mardi, Elina Dumont, Jérôme Marty et Medhi Ghezzar.

>> Tous les podcasts des "Grandes Gueules"