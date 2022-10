Les livreurs de repas à domicile se mobilisent pour réclamer une meilleure rémunération

Ce lundi 24 octobre, les livreurs de repas à domicile se mobilisent dans plusieurs villes de France (Paris, Lille, Strasbourg, Angers...) à l'appel du syndicat Union-Indépendants de la CFDT. Parmi les revendications des manifestants, notamment, l’urgence d’obtenir une meilleure rémunération.

Avant la nouvelle journée de grève contre la vie chère prévue le 27 octobre prochain, à l’appel de la CGT, ce sont ce lundi les livreurs à domicile qui haussent le ton et se mobilisent en France. Des rassemblements sont prévus à Paris, Lille, Strasbourg ou encore Angers.

Essentiels pendant la pandémie pour assurer la livraison de repas, ces travailleurs, estimés à environ 70.000 sur le marché du travail selon des chiffres du syndicat Union-Indépendants (CFDT), se sentent aujourd’hui abandonnés par les plateformes en ligne.

En première ligne, c’est la question des salaires qui représente l’un des points de discorde majeurs entre les livreurs et les sites de livraison.

Auto-entrepreneurs, les livreurs ne sont pas réellement considérés comme des employés de ces plateformes. Et en moyenne, le chiffre d’affaires moyen d’un livreur pour une commande est estimé… à deux euros. Une somme jugée indécente par le délégué national d’Union-Indépendants, Fabian Tosolini.

“Un livreur aujourd’hui, quand il a terminé son mois, touche 350 à 400€ maximum, et il a fait énormément de commandes et d’heures sur le territoire. Aujourd’hui, ce n’est plus acceptable”, déplore Fabian Tosolini.